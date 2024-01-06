https://sputnikarabic.ae/20240106/آخرهم-صالح-العاروري-من-هم-أبرز-قادة-حماس-الذين-تم-اغتيالهم-1084754270.html
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم
تعرضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" منذ تأسيسها عام 1987 لعميات اغتيال استهدفت عددا من قياداتها، أبرزهم مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، وآخرهم نائب رئيس... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T14:49+0000
2024-01-06T14:49+0000
2024-01-06T14:50+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/06/1084753592_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_ad384c741da96f1e19880a194a244982.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/06/1084753592_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2b467bd9559f1e78be40fc440c5e523f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم
14:49 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 06.01.2024)
تعرضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" منذ تأسيسها عام 1987 لعميات اغتيال استهدفت عددا من قياداتها، أبرزهم مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، وآخرهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إثر قصف استهدفه في جنوب لبنان.