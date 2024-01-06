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https://sputnikarabic.ae/20240106/آخرهم-صالح-العاروري-من-هم-أبرز-قادة-حماس-الذين-تم-اغتيالهم-1084754270.html
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم
تعرضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" منذ تأسيسها عام 1987 لعميات اغتيال استهدفت عددا من قياداتها، أبرزهم مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، وآخرهم نائب رئيس... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T14:49+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم

14:49 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 06.01.2024)
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تعرضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" منذ تأسيسها عام 1987 لعميات اغتيال استهدفت عددا من قياداتها، أبرزهم مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، وآخرهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إثر قصف استهدفه في جنوب لبنان.
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة حماس الذين تم اغتيالهم - سبوتنيك عربي
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