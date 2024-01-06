https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-أمريكي-يفضح-عجز-البنتاغون-عن-تزويد-أوكرانيا-بذخيرة-باتريوت-1084752346.html
إعلام أمريكي يفضح عجز البنتاغون عن تزويد أوكرانيا بذخيرة "باتريوت"
إعلام أمريكي يفضح عجز البنتاغون عن تزويد أوكرانيا بذخيرة "باتريوت"
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن أمريكا لن تتمكن من مواصلة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T13:59+0000
2024-01-06T13:59+0000
2024-01-06T13:59+0000
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وجاء في صحيفة "نيويورك تايمز": "لن تكون أمريكا قادرة قريبًا من تزويد بطاريات "باتريوت" الأوكرانية، بصواريخ اعتراضية تبلغ تكلفة الواحدة منها ما بين مليونين إلى أربعة ملايين دولار".وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تحويل حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا، في عام 2023، كما حذر البيت الأبيض من أن هذه المساعدة تستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف، ولن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس(السطة التشريعية) على تمويل إضافي.ويتعين أن يحظى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم المساعدة إلى أوكرانيا بموافقة الكونغرس، وفي الوقت ذاته، قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تخصيص الأموال لسلطات كييف، حتى تغير إدارة بايدن نهجها في حماية الحدود الأمريكية.وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240106/مشاهد-لمعركة-ضارية-توثق-قضاء-مظليين-روس-على-مقاتلين-تابعين-لنظام-كييف-فيديو--1084749784.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
إعلام أمريكي يفضح عجز البنتاغون عن تزويد أوكرانيا بذخيرة "باتريوت"
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن أمريكا لن تتمكن من مواصلة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية لنظام "باتريوت" المضاد للطائرات.
وجاء في صحيفة "نيويورك تايمز": "لن تكون أمريكا قادرة قريبًا من تزويد بطاريات "باتريوت" الأوكرانية، بصواريخ اعتراضية تبلغ تكلفة الواحدة منها ما بين مليونين إلى أربعة ملايين دولار".
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تحويل حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا، في عام 2023، كما حذر البيت الأبيض من أن هذه المساعدة تستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف، ولن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس(السطة التشريعية) على تمويل إضافي.
ويتعين أن يحظى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم المساعدة إلى أوكرانيا بموافقة الكونغرس، وفي الوقت ذاته، قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تخصيص الأموال لسلطات كييف، حتى تغير إدارة بايدن نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.