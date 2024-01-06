https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-تشيكي-يعلن-بدء-انهيار-أوكرانيا-1084744731.html

إعلام تشيكي يعلن بدء انهيار أوكرانيا

إعلام تشيكي يعلن بدء انهيار أوكرانيا

أفاد الصحفي ماتياس مولر، أنه بسبب نقص القوات وتعثر الدعم من الغرب، أصبح الوضع في أوكرانيا صعبا، يحاول زيلينسكي التوصل إلى حلول جديدة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T08:40+0000

2024-01-06T08:40+0000

2024-01-06T08:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال مولر: "لقد بدأ ما كانت تخشاه أوكرانيا والغرب. فبعد النتائج الأولية المشجعة للدفاع الأوكراني، بدأ الانهيار في الظهور".وأضاف: "الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي بقي دون أكبر راعيين للدفاع الأوكراني، يحاول إيجاد حلول جديدة".وقال لصحيفة "iDNES" التشيكية: "الخبراء الأمريكيون يؤكدون أن روسيا لديها الآن المزيد من الجنود والصواريخ والذخيرة والطائرات دون طيار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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