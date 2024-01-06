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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-تشيكي-يعلن-بدء-انهيار-أوكرانيا-1084744731.html
إعلام تشيكي يعلن بدء انهيار أوكرانيا
إعلام تشيكي يعلن بدء انهيار أوكرانيا
أفاد الصحفي ماتياس مولر، أنه بسبب نقص القوات وتعثر الدعم من الغرب، أصبح الوضع في أوكرانيا صعبا، يحاول زيلينسكي التوصل إلى حلول جديدة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T08:40+0000
2024-01-06T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال مولر: "لقد بدأ ما كانت تخشاه أوكرانيا والغرب. فبعد النتائج الأولية المشجعة للدفاع الأوكراني، بدأ الانهيار في الظهور".وأضاف: "الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي بقي دون أكبر راعيين للدفاع الأوكراني، يحاول إيجاد حلول جديدة".وقال لصحيفة "iDNES" التشيكية: "الخبراء الأمريكيون يؤكدون أن روسيا لديها الآن المزيد من الجنود والصواريخ والذخيرة والطائرات دون طيار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-تهديد-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1084732753.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام تشيكي يعلن بدء انهيار أوكرانيا

08:40 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفاد الصحفي ماتياس مولر، أنه بسبب نقص القوات وتعثر الدعم من الغرب، أصبح الوضع في أوكرانيا صعبا، يحاول زيلينسكي التوصل إلى حلول جديدة.
وقال مولر: "لقد بدأ ما كانت تخشاه أوكرانيا والغرب. فبعد النتائج الأولية المشجعة للدفاع الأوكراني، بدأ الانهيار في الظهور".

وأشار مولر، إلى عجز الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاتفاق مع الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة والاحتمالات الوهمية لتعميق اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بسبب حق النقض الذي استخدمته المجر، كان سبباً في حرمان كييف من أكبر اثنتين من الجهات المانحة لها.

وأضاف: "الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي بقي دون أكبر راعيين للدفاع الأوكراني، يحاول إيجاد حلول جديدة".

ووفقا لمولر، فإن موقف أوكرانيا الضعيف وتفوق روسيا أصبحا واضحين الآن للجميع، وهو الأمر الذي، يناقشه أيضًا خبراء من الولايات المتحدة.

وقال لصحيفة "iDNES" التشيكية: "الخبراء الأمريكيون يؤكدون أن روسيا لديها الآن المزيد من الجنود والصواريخ والذخيرة والطائرات دون طيار".

وأشار الصحفي إلى أن هذا التفوق تجلى بشكل خاص في الأيام الأخيرة من العام الماضي، والتي تميزت بضربات روسية قوية بشكل لا يصدق.

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن تهديد غير متوقع في أوكرانيا
أمس, 15:57 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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