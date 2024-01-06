https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-يفضح-تورط-السلطات-البريطانية-باستخدام-بيانات-المواطنين-من-جوازات-سفرهم-1084745155.html
إعلام يفضح تورط السلطات البريطانية باستخدام بيانات المواطنين من جوازات سفرهم
إعلام يفضح تورط السلطات البريطانية باستخدام بيانات المواطنين من جوازات سفرهم
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الشرطة المحلية استخدمت سرا قاعدة بيانات حاملي جوازات السفر، وذلك بهدف الاستفادة من تقنية التعرف على الوجوه. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T09:04+0000
2024-01-06T09:04+0000
2024-01-06T09:04+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية في تحقيق خاص أجرته أن الشرطة البريطانية نفذت سرًا مئات من إجراءات التعرف على الوجه باستخدام قاعدة بيانات تضم 46 مليونًا من حاملي جوازات السفر البريطانية".وبحسب الصحيفة، شاركت الشرطة البريطانية في مثل هذه العمليات منذ عام 2019 على الأقل واستخدمت بيانات حاملي جوازات السفر البريطانية أكثر من 300 مرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وحده. بالإضافة إلى ذلك، استخدم ضباط الشرطة أيضًا بيانات من خدمة الهجرة تحتوي على معلومات حول المهاجرين. وأشار التحقيق الصحيفة إلى أن الشرطة تحولت بشكل متزايد إلى تقنية التعرف على الوجه في السنوات الأخيرة، لكنها تعتمد عادة على قاعدة بيانات الشرطة الوطنية التي تحتوي على ما يقرب من 16 مليون صورة لأولئك الذين تم احتجازهم على الإطلاق، بما في ذلك أولئك الذين لم توجه إليهم اتهامات قط.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الشرطة-البريطانية-إصابة-9-عناصر-واعتقال-126-متظاهرا-خلال-احتجاجات-مؤيدة-لفلسطين-في-لندن-1083065700.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام يفضح تورط السلطات البريطانية باستخدام بيانات المواطنين من جوازات سفرهم
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الشرطة المحلية استخدمت سرا قاعدة بيانات حاملي جوازات السفر، وذلك بهدف الاستفادة من تقنية التعرف على الوجوه.
وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية في تحقيق خاص أجرته أن الشرطة البريطانية نفذت سرًا مئات من إجراءات التعرف على الوجه باستخدام قاعدة بيانات تضم 46 مليونًا من حاملي جوازات السفر البريطانية".
12 نوفمبر 2023, 05:41 GMT
وبحسب الصحيفة، شاركت الشرطة البريطانية في مثل هذه العمليات منذ عام 2019 على الأقل واستخدمت بيانات حاملي جوازات السفر البريطانية أكثر من 300 مرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وحده. بالإضافة إلى ذلك، استخدم ضباط الشرطة أيضًا بيانات من خدمة الهجرة تحتوي على معلومات حول المهاجرين.
وأشار التحقيق الصحيفة إلى أن الشرطة تحولت بشكل متزايد إلى تقنية التعرف على الوجه في السنوات الأخيرة، لكنها تعتمد عادة على قاعدة بيانات الشرطة الوطنية التي تحتوي على ما يقرب من 16 مليون صورة لأولئك الذين تم احتجازهم على الإطلاق، بما في ذلك أولئك الذين لم توجه إليهم اتهامات قط.