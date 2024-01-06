https://sputnikarabic.ae/20240106/الإمارات-تحيل-84-متهما-معظمهم-من-الإخوان-المسلمين-إلى-محكمة-أمن-الدولة-1084746217.html
الإمارات تحيل 84 متهما معظمهم من "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة
الإمارات تحيل 84 متهما معظمهم من "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة
أحال حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، 84 متهما أغلبهم من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة). 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:00+0000
2024-01-06T10:00+0000
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وقالت وكالة "وام" الإماراتية إن "قرار الإحالة جاء إثر اتهام المذكورين بإنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة الإماراتية".وأوضحت الوكالة أن "المتهمين، كانوا قد أخفوا جريمتهم وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها "تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي".وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن "الإمارات تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات".وبحسب البيان، "كانت إجراءات تسليم المذكور تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار الأردن
الإمارات تحيل 84 متهما معظمهم من "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة
أحال حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، 84 متهما أغلبهم من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).
وقالت وكالة
"وام" الإماراتية إن "قرار الإحالة جاء إثر اتهام المذكورين بإنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة الإماراتية".
وأوضحت الوكالة أن "المتهمين، كانوا قد أخفوا جريمتهم وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها "تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي".
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية بأن "الإمارات تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية
، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات".
وبحسب البيان، "كانت إجراءات تسليم المذكور تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".