https://sputnikarabic.ae/20240106/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-دون-طيار-تابعة-لـحزب-الله-1084753168.html
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله"
اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إسقاط طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في ظل سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T14:36+0000
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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش اسرائيلي نجح في إسقاط طائرة دون طيارة تابعة لحزب الله، وسط قصف عنيف على قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية.وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن قوات حزب الله اللبناني أطلقت نيران كثيفة على القاعدة العسكرية "ميرون" وكذلك في الشمال الإسرائيلي، وتحديدا في منطقة الجليل.وفي السياق نفسه، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل. وجاء ذلك خلال لقائه مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في بيروت.وقال ميقاتي: "نحن طلاب سلام لا دعاة حرب.. ونتطلع للاستقرار ونجري اتصالات بهذا الشأن"، داعيا إلى التوصل إلى "حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".من جانبه، صرح بوريل بأنه اتفق مع رئيس الحكومة اللبنانية على العمل عبر الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.وجاءت تصريحات ميقاتي مع إعلان حزب الله اللبناني صباح اليوم إطلاقه أكثر من 60 صاروخا باتجاه "قاعدة مراقبة جوية" في شمال إسرائيل. وقال الحزب إن ذلك يأتي "في إطار الرد الأوّلي" على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، الثلاثاء الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240105/لبنان-يشكو-إسرائيل-إلى-مجلس-الأمن-ويحذر-من-حرب-يصعب-احتواؤها-1084723075.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله"
اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إسقاط طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في ظل سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش اسرائيلي نجح في إسقاط طائرة دون طيارة تابعة لحزب الله، وسط قصف عنيف على قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية.
وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن قوات حزب الله اللبناني
أطلقت نيران كثيفة على القاعدة العسكرية "ميرون" وكذلك في الشمال الإسرائيلي، وتحديدا في منطقة الجليل.
وفي السياق نفسه، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل. وجاء ذلك خلال لقائه مع جوزيب بوريل
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في بيروت.
وقال ميقاتي: "نحن طلاب سلام لا دعاة حرب.. ونتطلع للاستقرار ونجري اتصالات بهذا الشأن"، داعيا إلى التوصل إلى "حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".
كما شدد ميقاتي على التزام لبنان
بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي "يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".
من جانبه، صرح بوريل بأنه اتفق مع رئيس الحكومة اللبنانية على العمل عبر الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وجاءت تصريحات ميقاتي مع إعلان حزب الله
اللبناني صباح اليوم إطلاقه أكثر من 60 صاروخا باتجاه "قاعدة مراقبة جوية" في شمال إسرائيل. وقال الحزب إن ذلك يأتي "في إطار الرد الأوّلي" على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، الثلاثاء الماضي.