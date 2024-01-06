https://sputnikarabic.ae/20240106/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-في-غزة-وحصيلة-قتلاه-ترتفع-إلى-510-1084761058.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في غزة.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 510

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في غزة.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 510

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد ضباطه في معركة شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه، منذ بداية الحرب إلى 510 قتلى. 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T18:04+0000

2024-01-06T18:04+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "المقدم روعي يوحاي يوسف مردخاي (31 عاما)، من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء (النخبة) "ناحال"، قُتل في معركة شمالي قطاع غزة".وأضاف أنه، في المعركة ذاتها، أصيب جندي من الكتيبة 931، لواء "ناحال"، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، ارتفع حصيلة قتلاه، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 510 قتلى.كما ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية التوغل البري في قطاع غزة إلى 176.وفي 27 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية توغل شمالي غزة، امتدت لاحقا إلى وسط وجنوبي القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/القسام-تعلن-إيقاع-عناصر-مجموعة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-1084747828.html

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