https://sputnikarabic.ae/20240106/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و29-مسيرة-أوكرانية--1084746851.html
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" و29 مسيرة أوكرانية. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:32+0000
2024-01-06T10:32+0000
2024-01-06T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياغينكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت: "تم اعتراض 4 صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس".
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روسيا
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
10:32 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 06.01.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" و29 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياغينكا في مقاطعة خيرسون".
وأضافت: "تم اعتراض 4 صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس".