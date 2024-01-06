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الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و29-مسيرة-أوكرانية--1084746851.html
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" و29 مسيرة أوكرانية. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:32+0000
2024-01-06T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياغينكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت: "تم اعتراض 4 صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس".
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية

10:32 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 06.01.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" و29 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياغينكا في مقاطعة خيرسون".
وأضافت: "تم اعتراض 4 صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس".
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