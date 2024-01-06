https://sputnikarabic.ae/20240106/الجيش-السوري-يقضي-على-مسلحين-من-الجنسية-الألبانية-جنوبي-محافظة-إدلب-1084750616.html
الجيش السوري يقضي على مسلحين من الجنسية الألبانية جنوبي محافظة إدلب
الجيش السوري يقضي على مسلحين من الجنسية الألبانية جنوبي محافظة إدلب
قُتل، صباح اليوم السبت، 8 مسلحين وأصيب نحو 15 آخرين جراء استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم على محور جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T13:12+0000
2024-01-06T13:12+0000
2024-01-06T13:14+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104447/08/1044470835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79e38eea5a5b575ea3b758cb4a9b41ce.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب، إن "وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري حددت مواقع تستخدمها المجموعات المسلحة كمقرات عسكرية في بلدات البارة والفطيرة وكنصفرة على محور جبل الزاوية، حيث تم استهداف تلك المقرات عبر رمايات مدفعية وصاروخية مركزة".وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات خاصة تفيد بأن الجيش السوري عزز، أخيرا، عمليات الرصد والاستطلاع على جبهات ريفي إدلب وحماة، وذلك بعد تزايد الهجمات التي تشنها المجموعات المسلحة بالطائرات المسيرة المعدلة، حيث تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط 7 طائرات مسيرة، خلال الأسبوعين الماضيين، بواسطة المضادات الأرضية.ويعد تنظيم "أنصار التوحيد" الاسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى"، والأخير هو أحد تشكيلات تنطيم "داعش" ( الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) شمالي سوريا، وكان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على يد الجيش السوري، بدعم من سلاح الطيران الروسي، ليستقر مقاتلوه في عمق مناطق سيطرة أقرانه من التنظيمات المسلحة في محافظة إدلب.وقام تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا)، نهاية العام 2018، بدمج مقاتلي "أنصار التوحيد"، في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوبي إدلب، فيما تم دمج "داعشيين" آخرين من "أنصار التوحيد" ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.
https://sputnikarabic.ae/20240105/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا---عاجل-1084739706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104447/08/1044470835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d990b5896d9f552c6de4c939b88928d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار سوريا اليوم
الجيش السوري يقضي على مسلحين من الجنسية الألبانية جنوبي محافظة إدلب
13:12 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 13:14 GMT 06.01.2024)
حصري
قُتل، صباح اليوم السبت، 8 مسلحين وأصيب نحو 15 آخرين جراء استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم على محور جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.
وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب، إن "وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري حددت مواقع تستخدمها المجموعات المسلحة كمقرات عسكرية في بلدات البارة والفطيرة وكنصفرة على محور جبل الزاوية، حيث تم استهداف تلك المقرات عبر رمايات مدفعية وصاروخية مركزة".
وأضاف المراسل: "أسفرت الرمايات عن مقتل 8 مسلحين ينتمون لفصيل "أنصار التوحيد" معظمهم من الجنسية الألبانية، فيما سجلت إصابة أكثر من 15 آخرين، وتم تدمير 4 مقرات تابعة لهم بما تحوي من أسلحة وذخيرة ومعدات".
وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات خاصة تفيد بأن الجيش السوري عزز، أخيرا، عمليات الرصد والاستطلاع على جبهات ريفي إدلب وحماة، وذلك بعد تزايد الهجمات التي تشنها المجموعات المسلحة بالطائرات المسيرة المعدلة، حيث تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط 7 طائرات مسيرة، خلال الأسبوعين الماضيين، بواسطة المضادات الأرضية.
ويعد تنظيم "أنصار التوحيد" الاسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى"، والأخير هو أحد تشكيلات تنطيم "داعش" ( الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) شمالي سوريا، وكان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على يد الجيش السوري، بدعم من سلاح الطيران الروسي، ليستقر مقاتلوه في عمق مناطق سيطرة أقرانه من التنظيمات المسلحة في محافظة إدلب.
وتأسس تنظيم "أنصار التوحيد" على يد الإرهابي الشهير أبو عبد العزيز القطري، فلسطيني الجنسية، والذي عثر على جثته مرمية في أحد الآبار بعد أن قُتل بخلافات داخلية غامضة عام 2014.
وقام تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا)، نهاية العام 2018، بدمج مقاتلي "أنصار التوحيد"، في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوبي إدلب، فيما تم دمج "داعشيين" آخرين من "أنصار التوحيد" ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.