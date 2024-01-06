https://sputnikarabic.ae/20240106/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-الجيش-الإسرائيلي-نبش-1100-قبر-في-غزة-وسرق-150-جثمانا-1084745252.html
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 جثمانا
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 جثمانا
أفاد المكتب الإعلامي في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة وسرق منها 150 جثمانا. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T08:42+0000
2024-01-06T08:42+0000
2024-01-06T08:42+0000
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وقال المكتب في بيان: "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال لقرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة".وأشار البيان إلى أنه "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام جيش الاحتلال بسرقة قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، ما يثير الشكوك مجددا نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشرنا لها في بيانات سابقة".وقال: "نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تدل على وحشية الاحتلال غير الأخلاقي، كما ونعبر عن بالغ استغرابنا من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال دون أن تحدد موقفها".وطالبت الحكومة: "كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بلجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي وصل عدد ضحاياه خلال الحرب قرابة 90,000 ضحية ما بين شهداء ومفقودين ومصابين ومعتقلين".
https://sputnikarabic.ae/20240105/الأمم-المتحدة-تصف-غزة-بأنها-مكان-للموت-واليأس-1084738451.html
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سبوتنيك عربي
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غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 جثمانا
أفاد المكتب الإعلامي في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة وسرق منها 150 جثمانا.
وقال المكتب في بيان: "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال لقرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة".
وأضاف: "حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".
وأشار البيان إلى أنه "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام جيش الاحتلال بسرقة قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، ما يثير الشكوك مجددا نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشرنا لها في بيانات سابقة".
وأضاف: "كرر الاحتلال هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها، وسلمها مشوهة ودفنت في رفح، رافضاً تقديم أية معلومات حولها، وقد ظهر عليها تغير في ملامح الجثامين في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء، كما نبش سابقاً قبوراً في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة".
وقال: "نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تدل على وحشية الاحتلال غير الأخلاقي، كما ونعبر عن بالغ استغرابنا من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال دون أن تحدد موقفها".
وطالبت الحكومة: "كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بلجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي وصل عدد ضحاياه خلال الحرب قرابة 90,000 ضحية ما بين شهداء ومفقودين ومصابين ومعتقلين".