https://sputnikarabic.ae/20240106/بلينكن-يبدأ-جولة-في-المنطقة-تشمل-إسرائيل-والضفة-الغربية-1084754902.html

بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية

بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية. العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T15:11+0000

2024-01-06T15:11+0000

2024-01-06T15:11+0000

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بلينكن يبدأ جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية بلينكن يبدأ جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية

البرهان يؤكد أنه لا صلح مع "الدعم السريع"، وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودان، وتعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار.بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربيةوصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إلى إسطنبول، ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.ومن المقرر أن يزور بلينكن، خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، في إطار الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد قال إن "بلينكن، سيناقش مسائل من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".وتأتي زيارة بلينكن وسط خلافات حادة يشهدها مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن المسؤولية عن عملية "طوفان الأقصى"، الذي شنتها الفصائل الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفت إلى الخلافات الكبيرة في إسرائيل وتطورها بين أركان "الكابينيت"، لذلك تخشى واشنطن من تدهور الأمور في الوسط الحكومي الإسرائيلي، بحسب قوله.العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلادأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الحفل الرسمي المركزي لتأبين "قادة النصر"، إن "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها".وأضاف السوداني أن "العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، لكن تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".وأكد أن "الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق".وكانت الحكومة العراقية، قد حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد.وأشارإلى أنه "مع التصعيد الأخير الذي حدث بين بعض فصائل المقاومة والقوات الأمريكية يجعل من المحتم على السوداني، أن يعمل بجد، وهو عازم طبعا وهو جاد على إنهاء كل أشكال التواجد الأجنبي في العراق".أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لاستضافة محادثات سلام من أجل إنهاء الصراع في أوكرانياأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، ‏استعداد تركيا للقيام بدور الوسيط، واستضافة محادثات سلام، في إطار إحلال السلام في أوكرانيا.‏وأشار أردوغان في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، إلى "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، كما يجب تمهيد الطريق أمام السلام"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأكد الرئيس التركي، خلال الاتصال مع نظيره الأوكراني، أن "تركيا تبذل جهودًا حثيثة من أجل وقف إراقة الدماء وإحلال السلام الدائم في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية".وأضاف جلول أن "تركيا لها مصلحة أيضا في أن يتوقف الصراع، كما أن هناك سبب آخر يجعل هذا المقترح جديا وهو أن الأزمة في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة ما عاد فيها الغرب قادرا على إدارة هذا الصراع الذي بات مكلفا وخاصة في أوروبا حيث هناك مخاوف من أن تتمدد هذه الأزمة".البرهان يؤكد أنه لا صلح مع "الدعم السريع" وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودانأكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، أنه "لا مجال للصلح ولا التوصل إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع"، مؤكدًا أن "الجيش مستمر في معركته لاسترداد كل السودان".وأكد البرهان، في كلمة مصورة، بثها حساب مجلس السيادة عبر "تلغرام"، أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب، وأن تعامل الجيش معها سيكون في الميدان".وأضاف أن "السياسين الذين اتفقوا مع الدعم السريع أخطأوا واتفاقهم غير مقبول"، في إشارة لإعلان أديس أبابا. وكان لقاء مرتقب لقائد الجيش السوداني وقائد "الدعم السريع"، الأسبوع الماضي، قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.وأوضح أن "العديد من الكيانات السياسية والشعبية ترى أن قوات الدعم السريع أقدمت على انتهاكات كبيرة بحق المدنيين وهو ما ترفضه هذه القوى بشدة، لذلك فإن عملية التفاوض لن تفضي إلى سلام".تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعارذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، أن تجارة النفط بين الصين وإيران "توقفت" مع قيام طهران بحجب الشحنات، على خلفية مطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها.وأضافت أن "هذا الإجراء من شأنه أن يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم".وتابعت أن انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 بالمئة من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسيا في أكتوبر، قد يؤدي إلى دعم الأسعار العالمية.وأضاف أن "إيران وإن كان لسبب تقني تقوم بالتخفيض ولكن ليس بالمنع الكامل"، وذلك في ظل غياب البيانات الرسمية الصينية أو الإيرانية.وأوضح أنه رغم ذلك، فإن "السوق يستشعر حتى لو وصل الأمر إلى 100 ألف برميل يومياً في السوق".

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