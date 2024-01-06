https://sputnikarabic.ae/20240106/بلينكن-يبدأ-جولة-في-المنطقة-تشمل-إسرائيل-والضفة-الغربية-1084754902.html
بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية. العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T15:11+0000
2024-01-06T15:11+0000
2024-01-06T15:11+0000
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بلينكن يبدأ جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
بلينكن يبدأ جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
البرهان يؤكد أنه لا صلح مع "الدعم السريع"، وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودان، وتعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار.بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربيةوصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إلى إسطنبول، ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.ومن المقرر أن يزور بلينكن، خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، في إطار الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد قال إن "بلينكن، سيناقش مسائل من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".وتأتي زيارة بلينكن وسط خلافات حادة يشهدها مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن المسؤولية عن عملية "طوفان الأقصى"، الذي شنتها الفصائل الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفت إلى الخلافات الكبيرة في إسرائيل وتطورها بين أركان "الكابينيت"، لذلك تخشى واشنطن من تدهور الأمور في الوسط الحكومي الإسرائيلي، بحسب قوله.العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلادأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الحفل الرسمي المركزي لتأبين "قادة النصر"، إن "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها".وأضاف السوداني أن "العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، لكن تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".وأكد أن "الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق".وكانت الحكومة العراقية، قد حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد.وأشارإلى أنه "مع التصعيد الأخير الذي حدث بين بعض فصائل المقاومة والقوات الأمريكية يجعل من المحتم على السوداني، أن يعمل بجد، وهو عازم طبعا وهو جاد على إنهاء كل أشكال التواجد الأجنبي في العراق".أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لاستضافة محادثات سلام من أجل إنهاء الصراع في أوكرانياأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، استعداد تركيا للقيام بدور الوسيط، واستضافة محادثات سلام، في إطار إحلال السلام في أوكرانيا.وأشار أردوغان في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، إلى "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، كما يجب تمهيد الطريق أمام السلام"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأكد الرئيس التركي، خلال الاتصال مع نظيره الأوكراني، أن "تركيا تبذل جهودًا حثيثة من أجل وقف إراقة الدماء وإحلال السلام الدائم في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية".وأضاف جلول أن "تركيا لها مصلحة أيضا في أن يتوقف الصراع، كما أن هناك سبب آخر يجعل هذا المقترح جديا وهو أن الأزمة في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة ما عاد فيها الغرب قادرا على إدارة هذا الصراع الذي بات مكلفا وخاصة في أوروبا حيث هناك مخاوف من أن تتمدد هذه الأزمة".البرهان يؤكد أنه لا صلح مع "الدعم السريع" وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودانأكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، أنه "لا مجال للصلح ولا التوصل إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع"، مؤكدًا أن "الجيش مستمر في معركته لاسترداد كل السودان".وأكد البرهان، في كلمة مصورة، بثها حساب مجلس السيادة عبر "تلغرام"، أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب، وأن تعامل الجيش معها سيكون في الميدان".وأضاف أن "السياسين الذين اتفقوا مع الدعم السريع أخطأوا واتفاقهم غير مقبول"، في إشارة لإعلان أديس أبابا. وكان لقاء مرتقب لقائد الجيش السوداني وقائد "الدعم السريع"، الأسبوع الماضي، قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.وأوضح أن "العديد من الكيانات السياسية والشعبية ترى أن قوات الدعم السريع أقدمت على انتهاكات كبيرة بحق المدنيين وهو ما ترفضه هذه القوى بشدة، لذلك فإن عملية التفاوض لن تفضي إلى سلام".تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعارذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، أن تجارة النفط بين الصين وإيران "توقفت" مع قيام طهران بحجب الشحنات، على خلفية مطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها.وأضافت أن "هذا الإجراء من شأنه أن يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم".وتابعت أن انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 بالمئة من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسيا في أكتوبر، قد يؤدي إلى دعم الأسعار العالمية.وأضاف أن "إيران وإن كان لسبب تقني تقوم بالتخفيض ولكن ليس بالمنع الكامل"، وذلك في ظل غياب البيانات الرسمية الصينية أو الإيرانية.وأوضح أنه رغم ذلك، فإن "السوق يستشعر حتى لو وصل الأمر إلى 100 ألف برميل يومياً في السوق".
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عالم سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الصين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, аудио
عالم سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الصين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, аудио
بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية. العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد، وأردوغان يؤكد استعداد أنقرة استضافة محادثات سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
البرهان يؤكد أنه لا صلح مع "الدعم السريع"، وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودان، وتعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار.
بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إلى إسطنبول، ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.
ومن المقرر أن يزور بلينكن، خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، في إطار الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد قال إن "بلينكن،
سيناقش مسائل من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".
وتأتي زيارة بلينكن وسط خلافات حادة يشهدها مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن المسؤولية عن عملية "طوفان الأقصى"، الذي شنتها الفصائل الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، عبدالمجيد سويلم، إن "الملف الرئيس للولايات المتحدة يتمثل في الترتيبات الملتزمة بها وهي ضمان عدم توسيع الحرب والمسألة الإنسانية وما يسمى بالمرحلة الجديدة بتراجع القوات الإسرائيلية وتركيز عملياتها بدلا من الوقف الشامل لإطلاق النار".
ولفت إلى الخلافات الكبيرة في إسرائيل وتطورها بين أركان "الكابينيت"، لذلك تخشى واشنطن من تدهور الأمور في الوسط الحكومي الإسرائيلي، بحسب قوله.
وأضاف سويلم، أن "الولايات المتحدة تعلم أن إسرائيل لا تريد الخروج من هذه الأزمة، في ظل أزمتها الكبيرة داخليا".
العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الحفل الرسمي المركزي لتأبين "قادة النصر"، إن "الحكومة العراقية
هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها".
وأضاف السوداني أن "العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، لكن تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".
وأكد أن "الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق".
وكانت الحكومة العراقية، قد حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد.
في هذا الصدد، قال أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن "ما يحصل من مشكلات في المنطقة يحتم على العراق أن يُخرج كل أشكال التواجد الأجنبي داخل العراق"، لافتا إلى أن "الحرب على غزة ربما تلقي بظلالها على الوضع الداخلي في العراق وكذلك بعض البلدان".
وأشارإلى أنه "مع التصعيد الأخير الذي حدث بين بعض فصائل المقاومة والقوات الأمريكية يجعل من المحتم على السوداني، أن يعمل بجد، وهو عازم طبعا وهو جاد على إنهاء كل أشكال التواجد الأجنبي في العراق".
وأكد الخبير أن "الاستقرار في العراق لا يمكن أن يحدث إلا بمغادرة التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق".
أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لاستضافة محادثات سلام من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا
أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، استعداد تركيا للقيام بدور الوسيط، واستضافة محادثات سلام، في إطار إحلال السلام في أوكرانيا.
وأشار أردوغان في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، إلى "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، كما يجب تمهيد الطريق أمام السلام"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وأكد الرئيس التركي
، خلال الاتصال مع نظيره الأوكراني، أن "تركيا تبذل جهودًا حثيثة من أجل وقف إراقة الدماء وإحلال السلام الدائم في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية".
في هذا السياق، قال فيصل جلول، الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، إن "ما يجعل من المقترح التركي مقترحا جديا، أن تركيا تمكنت في السابق خلال الأزمة أن تلعب دورا مهما بين الطرفين ما أدى مثلا إلى حل مشكلة الحبوب، كما أن موقع تركيا يمكنها من لعب هذا الدور".
وأضاف جلول أن "تركيا لها مصلحة أيضا في أن يتوقف الصراع، كما أن هناك سبب آخر يجعل هذا المقترح جديا وهو أن الأزمة في أوكرانيا
وصلت إلى مرحلة ما عاد فيها الغرب قادرا على إدارة هذا الصراع الذي بات مكلفا وخاصة في أوروبا حيث هناك مخاوف من أن تتمدد هذه الأزمة".
البرهان يؤكد أنه لا صلح مع "الدعم السريع" وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودان
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، أنه "لا مجال للصلح ولا التوصل إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع"، مؤكدًا أن "الجيش مستمر في معركته لاسترداد كل السودان".
وأكد البرهان، في كلمة مصورة، بثها حساب مجلس السيادة عبر "تلغرام"، أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب، وأن تعامل الجيش معها سيكون في الميدان".
وأضاف أن "السياسين الذين اتفقوا مع الدعم السريع أخطأوا واتفاقهم غير مقبول"، في إشارة لإعلان أديس أبابا. وكان لقاء مرتقب لقائد الجيش السوداني
وقائد "الدعم السريع"، الأسبوع الماضي، قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي، مهند الحسين، إن "هناك ضغوطا كبيرة على قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حتى لا يذهب للتفاوض مع قائد الدعم السريع".
وأوضح أن "العديد من الكيانات السياسية والشعبية ترى أن قوات الدعم السريع أقدمت على انتهاكات كبيرة بحق المدنيين
وهو ما ترفضه هذه القوى بشدة، لذلك فإن عملية التفاوض لن تفضي إلى سلام".
وأرجع تغير لغة البرهان من لقاء حميدتي إلى المواقف الشعبية والسياسية الرافضة لحل الأزمة سياسيا وتصر على ضرورة الحل العسكري، بحسب قوله.
تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار
ذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، أن تجارة النفط بين الصين وإيران "توقفت" مع قيام طهران بحجب الشحنات، على خلفية مطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها.
وأضافت أن "هذا الإجراء من شأنه أن يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم".
وتابعت أن انخفاض إمدادات النفط الإيراني
، التي تشكل نحو 10 بالمئة من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسيا في أكتوبر، قد يؤدي إلى دعم الأسعار العالمية.
في هذا الإطار، قال أستاذ الاقتصاد السياسي، ناصر قلاوون، إن "الخلاف بين إيران والصين، على أسعار النفط، يعطي دفعة للأسعار بسوق النفط".
وأضاف أن "إيران وإن كان لسبب تقني تقوم بالتخفيض ولكن ليس بالمنع الكامل"، وذلك في ظل غياب البيانات الرسمية الصينية أو الإيرانية.
وأوضح أنه رغم ذلك، فإن "السوق يستشعر حتى لو وصل الأمر إلى 100 ألف برميل يومياً في السوق".