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https://sputnikarabic.ae/20240106/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-دير-البلح-وخان-يونس-فيديو-وصور-1084741127.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس.. فيديو وصور
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل 15 فلسطينيا على الأقل، فجر اليوم السبت، وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزلين في... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T01:44+0000
2024-01-06T01:44+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس.. فيديو وصور

01:44 GMT 06.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل 15 فلسطينيا على الأقل، فجر اليوم السبت، وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.
وأكدت "وفا"، أنه وصل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس ما أدى لمقتل 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.
كا شن طيران الجيش الإسرائيلي عدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة.
وتتواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وأدت في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى مقتل أكثر من 22430 شخصا، بينهم 9730 طفلا، و6830 إمرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57600 جريح، بحسب وكالة وفا.
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