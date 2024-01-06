https://sputnikarabic.ae/20240106/جنرال-بريطاني-سابق-يكشف-علو-كعب-روسيا-في-الصناعة-الحربية-خلال-الصراع-ضد-نظام-كييف-1084752515.html
جنرال بريطاني سابق يكشف "علو كعب" روسيا في الصناعة الحربية خلال الصراع ضد نظام كييف
جنرال بريطاني سابق يكشف "علو كعب" روسيا في الصناعة الحربية خلال الصراع ضد نظام كييف
أفاد المحلل العسكري ونائب المارشال المتقاعد في سلاح الجو البريطاني شون بيل، بأنه حتى لو تمكنت أوكرانيا من إنتاج مليون مركبة جوية دون طيار، فلن تكون قادرة على... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T13:54+0000
2024-01-06T13:54+0000
2024-01-06T13:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيل في مقال لـ"سكاي نيوز": "تأمل أوكرانيا في تجميع مليون طائرة دون طيار هذا العام، لكنها لا تستطيع مجاراة صناعة الدفاع الروسية في القوة أو القدرة، كما أنها لا تملك الأسلحة اللازمة لتهديد القاعدة الصناعية الروسية".وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال بأن إنتاج المركبات الجوية من دون طيار في البلاد قد زاد مائة مرة في عام 2023، وبدأت أكثر من مائتي شركة في تطوير طائرات مسيرة.وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أن البلاد يجب أن يكون لديها "جيش طائرات دون طيار" خاص بها من أجل "إغلاق" خط المواجهة الذي يبلغ طوله 2470 كيلومترًا.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".ووفقا له، تحاول روسيا منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، فإنه يتوسع بشكل مطرد وتقترب من حدود الاتحاد الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240106/سلطات-دونيتسك-تحرير-سوليدار-وأرتيوموفسك-ومارينكا-أمرًا-مهمًا-بالنسبة-لتحرير-كامل-الجمهورية-1084741485.html
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روسيا, العالم
جنرال بريطاني سابق يكشف "علو كعب" روسيا في الصناعة الحربية خلال الصراع ضد نظام كييف
أفاد المحلل العسكري ونائب المارشال المتقاعد في سلاح الجو البريطاني شون بيل، بأنه حتى لو تمكنت أوكرانيا من إنتاج مليون مركبة جوية دون طيار، فلن تكون قادرة على مجاراة الصناعة الدفاعية الروسية من حيث القوة أو الإمكانات.
وقال بيل في مقال لـ"سكاي نيوز": "تأمل أوكرانيا في تجميع مليون طائرة دون طيار هذا العام، لكنها لا تستطيع مجاراة صناعة الدفاع الروسية في القوة أو القدرة، كما أنها لا تملك الأسلحة اللازمة لتهديد القاعدة الصناعية الروسية".
وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال بأن إنتاج المركبات الجوية من دون طيار في البلاد قد زاد مائة مرة في عام 2023، وبدأت أكثر من مائتي شركة في تطوير طائرات مسيرة.
وقال نائب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ألكسندر بورنياكوف، في وقت سابق، إن كييف تعمل على تطوير مجموعة كاملة من الطائرات دون طيار والأسلحة الآلية الجديدة.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أن البلاد يجب أن يكون لديها "جيش طائرات دون طيار" خاص بها من أجل "إغلاق" خط المواجهة الذي يبلغ طوله 2470 كيلومترًا.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وأشار بوتين إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا ولم تُترك لروسيا "أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، وقد نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
ووفقا له، تحاول روسيا منذ 30 عاما التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من احتجاجات موسكو، فإنه يتوسع بشكل مطرد وتقترب من حدود الاتحاد الروسي.