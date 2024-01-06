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https://sputnikarabic.ae/20240106/حزب-الله-يعلن-الرد-الأول-على-اغتيال-العاروري-وإسرائيل-تؤكد-1084744002.html
حزب الله يعلن الرد الأول على اغتيال العاروري وإسرائيل تؤكد
حزب الله يعلن الرد الأول على اغتيال العاروري وإسرائيل تؤكد
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون بالجليل الأعلى بـ 62 صاروخا في رد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T07:48+0000
2024-01-06T07:48+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وقال الحزب، في بيان عبر تلغرام "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة". ‏وأوضح البيان أنه "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيا عنها".ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 40 عملية إطلاق لصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على "تلغرام"، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم رصد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل، ولم يتم تحديد أي إطلاقات أو طائرات معادية عبرت إلى مواقع أخرى في شمال إسرائيل".وأضاف البيان أن الجيش "ضرب خلية إرهابية شاركت في إطلاق الصواريخ".
https://sputnikarabic.ae/20240106/حزب-الله-يستهدف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084742002.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

حزب الله يعلن الرد الأول على اغتيال العاروري وإسرائيل تؤكد

07:48 GMT 06.01.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون بالجليل الأعلى بـ 62 صاروخا في رد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح ‏العاروري وزملائه في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الحزب، في بيان عبر تلغرام "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة". ‏
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
"حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
04:28 GMT
وأوضح البيان أنه "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيا عنها".
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 40 عملية إطلاق لصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على "تلغرام"، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم رصد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل، ولم يتم تحديد أي إطلاقات أو طائرات معادية عبرت إلى مواقع أخرى في شمال إسرائيل".
وأضاف البيان أن الجيش "ضرب خلية إرهابية شاركت في إطلاق الصواريخ".
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة تصف غزة بأنها مكان للموت واليأس.. فيديو وصور06:12 GMT
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