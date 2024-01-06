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https://sputnikarabic.ae/20240106/خبير-اقتصادي-كييف-أمام-كارثة-مهولة-بعد-زوال-التخدير-المالي-1084742224.html
خبير اقتصادي: كييف أمام كارثة مهولة بعد زوال "التخدير" المالي
خبير اقتصادي: كييف أمام كارثة مهولة بعد زوال "التخدير" المالي
اعتبر الخبير الاقتصادي الأوكراني، ألكسي كوش، أن المساعدات المالية الغربية كانت بمثابة "تخدير وبنج" لأوكرانيا، مؤكدا على أن وقف هذه المساعدات سيؤدي حتما لمشاكل... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T05:49+0000
2024-01-06T05:49+0000
العالم
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وجاءت تصريحات كوش على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي تعليقاً على بيانات ميزان المدفوعات في البلاد للفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني. 2023، حيث أشار أن ميزان المدفوعات الأوكراني الحالي إيجابي ويرجع ذلك إلى الإقراض الخارجي.ووفقا له، فإن "الفجوة التجارية" تؤدي إلى تدفق قوي للعملة إلى الخارج ويبلغ الميزان التجاري السلبي 34.1 مليار دولار ما يزيد عن أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا بالقول إنه "توقع نفقات بنحو 22 مليار دولار لهذا العام، لكنه وصل إلى حدود 34 مليار دولار في تسعة أشهر. وبحلول نهاية العام، سيكون المجموع أربعين مليارًا".وأشار كوش إلى أنه بمثل هذه المؤشرات فإن سعر صرف العملة الوطنية "لن يدوم"، لافتا إلى أن سعر صرف العملة الأوكرانية لا يتم دعمه إلا من خلال المساعدات المالية الخارجية، في حين أن الحكومة الأوكرانية "منخرطة في التبذير".واشتكى الخبير الاقتصادي قائلاً: "آسف، لكن هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها الناس أثناء الحرب. فالمساعدات الخارجية ساهمت في تهدئة الحكومة إلى حد كبير، وغمرتها في حمام دافئ من الدعم المالي و"خدرت" الصدمات الاقتصادية، لكنها لم تزلها".وبحسب تقديرات المحلل، بلغ التدفق النقدي خارج القطاع المصرفي 10.3 مليار دولار، في حين تسمح كييف لنفسها بـ "الترف غير المقبول" المتمثل في دفع الفوائد على القروض والاستثمارات الخارجية بنحو 6.1 مليار دولار.وحذر كوش من أن "العمليات الأكثر تدميراً ستبدأ في أوكرانيا إذا توقف الدعم الخارجي، حيث سيبدأ هيكل الهدر الانهيار".وشبه المساعدات الخارجية بـ"التخدير المالي" حتى لا تموت أوكرانيا من صدمة مؤلمة.واختتم المحلل قائلاً: "لكن التخدير يتوقف عن العمل، ويعود المريض إلى رشده، وتستمر العملية المفتوحة. لقد حان وقت التكيف مع الصدمات".
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خبير اقتصادي: كييف أمام كارثة مهولة بعد زوال "التخدير" المالي

05:49 GMT 06.01.2024
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كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
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اعتبر الخبير الاقتصادي الأوكراني، ألكسي كوش، أن المساعدات المالية الغربية كانت بمثابة "تخدير وبنج" لأوكرانيا، مؤكدا على أن وقف هذه المساعدات سيؤدي حتما لمشاكل تكون نهايتها مدمرة لأوكرانيا ونظام كييف.
وجاءت تصريحات كوش على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي تعليقاً على بيانات ميزان المدفوعات في البلاد للفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني. 2023، حيث أشار أن ميزان المدفوعات الأوكراني الحالي إيجابي ويرجع ذلك إلى الإقراض الخارجي.
ووفقا له، فإن "الفجوة التجارية" تؤدي إلى تدفق قوي للعملة إلى الخارج ويبلغ الميزان التجاري السلبي 34.1 مليار دولار ما يزيد عن أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا بالقول إنه "توقع نفقات بنحو 22 مليار دولار لهذا العام، لكنه وصل إلى حدود 34 مليار دولار في تسعة أشهر. وبحلول نهاية العام، سيكون المجموع أربعين مليارًا".
وأشار كوش إلى أنه بمثل هذه المؤشرات فإن سعر صرف العملة الوطنية "لن يدوم"، لافتا إلى أن سعر صرف العملة الأوكرانية لا يتم دعمه إلا من خلال المساعدات المالية الخارجية، في حين أن الحكومة الأوكرانية "منخرطة في التبذير".
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واشتكى الخبير الاقتصادي قائلاً: "آسف، لكن هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها الناس أثناء الحرب. فالمساعدات الخارجية ساهمت في تهدئة الحكومة إلى حد كبير، وغمرتها في حمام دافئ من الدعم المالي و"خدرت" الصدمات الاقتصادية، لكنها لم تزلها".
وبحسب تقديرات المحلل، بلغ التدفق النقدي خارج القطاع المصرفي 10.3 مليار دولار، في حين تسمح كييف لنفسها بـ "الترف غير المقبول" المتمثل في دفع الفوائد على القروض والاستثمارات الخارجية بنحو 6.1 مليار دولار.
وحذر كوش من أن "العمليات الأكثر تدميراً ستبدأ في أوكرانيا إذا توقف الدعم الخارجي، حيث سيبدأ هيكل الهدر الانهيار".
وشبه المساعدات الخارجية بـ"التخدير المالي" حتى لا تموت أوكرانيا من صدمة مؤلمة.
واختتم المحلل قائلاً: "لكن التخدير يتوقف عن العمل، ويعود المريض إلى رشده، وتستمر العملية المفتوحة. لقد حان وقت التكيف مع الصدمات".
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