عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/سقوط-530-عنصرا-من-قوات-كييف-في-مواجهات-ضد-الجيش-الروسي-1084747698.html
سقوط 530 عنصرا من قوات كييف في مواجهات ضد الجيش الروسي
سقوط 530 عنصرا من قوات كييف في مواجهات ضد الجيش الروسي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 530 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T11:17+0000
2024-01-06T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت أنه "تم القضاء على نحو 45 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، ونحو 25 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان، وأكثر من 80 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 90 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة تياغينكا بمقاطعة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك استطاعت القوات الروسية خلال يوم واحد "اعتراض أربعة صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ هيمارس"، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240106/لقطات-لتدمير-طائرات-روسية-مسيرة-معاقل-قوات-كييف-بدقة-عالية-فيديو-1084747354.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سقوط 530 عنصرا من قوات كييف في مواجهات ضد الجيش الروسي

11:17 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 06.01.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 530 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت أنه "تم القضاء على نحو 45 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، ونحو 25 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان، وأكثر من 80 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 90 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة تياغينكا بمقاطعة خيرسون".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لقطات لتدمير طائرات روسية مسيرة معاقل قوات كييف بدقة عالية.. فيديو
10:51 GMT
بالإضافة إلى ذلك استطاعت القوات الروسية خلال يوم واحد "اعتراض أربعة صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ هيمارس"، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة تصف غزة بأنها مكان للموت واليأس.. فيديو وصور12:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала