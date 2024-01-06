https://sputnikarabic.ae/20240106/سقوط-530-عنصرا-من-قوات-كييف-في-مواجهات-ضد-الجيش-الروسي-1084747698.html
سقوط 530 عنصرا من قوات كييف في مواجهات ضد الجيش الروسي
سقوط 530 عنصرا من قوات كييف في مواجهات ضد الجيش الروسي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 530 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T11:17+0000
2024-01-06T11:17+0000
2024-01-06T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت أنه "تم القضاء على نحو 45 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، ونحو 25 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان، وأكثر من 80 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 90 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة تياغينكا بمقاطعة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك استطاعت القوات الروسية خلال يوم واحد "اعتراض أربعة صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ هيمارس"، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240106/لقطات-لتدمير-طائرات-روسية-مسيرة-معاقل-قوات-كييف-بدقة-عالية-فيديو-1084747354.html
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روسيا
سقوط 530 عنصرا من قوات كييف في مواجهات ضد الجيش الروسي
11:17 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 06.01.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 530 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت أنه "تم القضاء على نحو 45 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، ونحو 25 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان، وأكثر من 80 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 90 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة تياغينكا بمقاطعة خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك استطاعت القوات الروسية خلال يوم واحد "اعتراض أربعة صواريخ موجهة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ هيمارس"، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.