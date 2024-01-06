https://sputnikarabic.ae/20240106/شبان-سوريون-يخططون-للإقامة-18-شهرا-في-المريخ-ويفوزون-بمسابقة-جامعة-أريزونا-1084752137.html

شبان سوريون يخططون للإقامة 18 شهرا في المريخ ويفوزون بمسابقة جامعة أريزونا

شبان سوريون يخططون للإقامة 18 شهرا في المريخ ويفوزون بمسابقة جامعة أريزونا

لم يستمع باسل سلطان، وخلفه فريقٌ من الطموحين، لتلك الكلمات التي كانت تقول له على الدوام: "أنتم السوريون حتى لو فزتم، لن تستطيعوا الوصول إلى منصات التتويج، في... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم العربي

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ولكن ثقافة التحدي والنجاح التي امتلكها الفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء، أوصلتهم إلى ما يصبون إليه، وجعلوا العلم السوري يرفرف على مسرح أكبر الجامعات الأمريكية (أريزونا)، رغم الحظر والعقوبات أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها على سوريا.في مؤتمر "جمعية المريخ العلمي السنوي"، والذي عُقد في جامعة أريزونا الأمريكية، أواخر العام الماضي 2023، حقق الفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء، إنجازه وحجز مكانًا ضمن أفضل خمسة ملفات بحثية، والذي حمل عنوان " بناء مستوطنة على سطح المريخ وإدارة المهمة الفضائية لمدة 18 شهرا".ويتكون الفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء من 11 شخصا بين اختصاصين ومشرفين وطلاب بعضهم لا زال في المرحلة الثانوية.مدير الفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء الباحث باسل سلطان، أكد في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن إرادة فريقه أثبتت أن لاشيء مستحيل أمام العمل الدؤوب والهمم العالية رغم المعوقات والصعوبات، إذ تفتقر سوريا لمراكز بحثية في علوم الفضاء، وأيضًا معاناة كبيرة في تأمين أدوات العمل ومنها الإنترنت والكهرباء.يضيف سلطان بأنهم حتى يتداركوا ضعف الإمكانيات، كانوا يتابعون المحاضرات عبر تقنيات "الفيديو أونلاين"، سماعيا فقط دون الصورة، نظرًا لضعف خدمة الإنترنت.وأردف سلطان: "المشاركة كانت مهمة جدا لكسر الحاجز التقني والبحثي بيننا وبين الغرب، والذي نسجته الدعاية السلبية تجاه بلداننا". وتابع بالقول: "إنه نوع جديد من التحديات، كون مبدأ المشاركة يعتمد على توحيد مهارات الأفراد ضمن فريق واستثمارها ضمن منظومة عمل مفيدة ذات جدوى، وهذا ما لا نجده ضمن المسابقات التقليدية والتي تركز على المهارات الفردية".وقبل نحو شهرين، انطلقت المسابقة التي أطلقتها جمعية المريخ العلمي السنوي، لعام 2023، بمشاركة 55 متنافسًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند ورومانيا وبولندا وسوريا والإمارات العربية المتحدة وباكستان ومصر.وتتركز المسابقة على وضع تصور هندسي لمهمة آلية وبشرية إلى كوكب المريخ، على أن تتناول التصاميم جوانب الاستكشاف وإقامة وجود بشري أولي على سطح المريخ، بما في ذلك الأهداف العلمية والمركبات الفضائية ومواقع الهبوط والأنظمة السطحية والماء والأوكسجين وخطط العمليات وغيرها.بدوره، قال المشرف الإداري للفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء، حسام سرايا، في حديثه لوكالة "سبوتينك"، إن "حلما طال انتظاره حققه مجموعة من الطلاب المُجدين، والذين عملوا من أجل رفع اسم سوريا عاليًا، وبأهم المنابر العلمية عالميًا".وأضاف سرايا أن أجمل اللحظات حدثت حين تلقى بريدًا إلكترونيًا من جامعة ولاية أريزونا، يخبره بفوز الورقة البحثية السورية، واختيارها لتكون ضمن الملفات الخمسة الفائزة.وأكد سرايا أن الفريق السوري مستمر بتحقيق الانجازات والتميز عالميًا، وسيقدمون كل ما يمتلكون من خبرات لكل طالب، يرغب في التخصص بعلم الفضاء.أما الطالب، أنس شاهين، قال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن اهتمامه بعلوم الفضاء جاء من شغفه في علوم الفيزياء وحب التعرف على الأشياء المحيطة في كوكبنا.وأكد أن مشاركته في الفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء، وفوز الورقة البحثية السورية في مؤتمر جمعية المريخ العلمي السنوي، يمثل إنجازا نوعيًا يفتخر به على الصعيدين الوطني والشخصي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سيوصل إلى طفرة علمية، وسيكون له تأثيره الإيجابي في رفع السوية العلمية والاهتمام في علوم الفضاء أسوة بالدول المتقدمة.وأردف بالقول: "واجهتنا العديد من الصعوبات بالكثير من الأمور، أثناء الإعداد للمسابقة أو حتى غيرها من المسابقات، وأهم المعوقات كانت الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضعف الإنترنت وعدم إمكانية الدخول للمواقع العلمية العالمية بسبب الحظر المفروض والعقوبات على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".

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