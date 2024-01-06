عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/صحيفة-يدرك-الساسة-الأمريكيون-أنه-من-أجل-السلام-لا-بد-من-تقسيم-أوكرانيا-1084758978.html
صحيفة: الساسة الأمريكيون يدركون أنه من أجل السلام لا بد من تقسيم أوكرانيا
صحيفة: الساسة الأمريكيون يدركون أنه من أجل السلام لا بد من تقسيم أوكرانيا
أفادت صحيفة بريطانية بأن السياسيين في الولايات المتحدة، يدركون أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، لا بد من تقسيم البلاد. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T16:29+0000
2024-01-06T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وقالت الصحيفة: "بدأ السياسيون الأمريكيون يدركون أن أحد أهم عناصر تحقيق وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام هو تقسيم أوكرانيا، ما يسمح لبوتين، بالاحتفاظ بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا".وبدأت وسائل الإعلام الغربية على نحو متزايد في الإبلاغ عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سئما من الأزمة الأوكرانية. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع السلطات الأوكرانية العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20240106/مسؤول-أوكراني-سابق-يؤكد-تمتع-روسيا-بترسانة-متفوقة--1084749017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: الساسة الأمريكيون يدركون أنه من أجل السلام لا بد من تقسيم أوكرانيا

16:29 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 16:37 GMT 06.01.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية بأن السياسيين في الولايات المتحدة، يدركون أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، لا بد من تقسيم البلاد.
وقالت الصحيفة: "بدأ السياسيون الأمريكيون يدركون أن أحد أهم عناصر تحقيق وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام هو تقسيم أوكرانيا، ما يسمح لبوتين، بالاحتفاظ بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا".

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إلى أنه قد تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة في تحد لرغبة فلاديمير زيلينسكي، في محاولة الاستيلاء على الأراضي المحررة.

وبدأت وسائل الإعلام الغربية على نحو متزايد في الإبلاغ عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سئما من الأزمة الأوكرانية.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع السلطات الأوكرانية العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني سابق يؤكد تمتع روسيا بترسانة "متفوقة"
12:25 GMT
وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة تصف غزة بأنها مكان للموت واليأس.. فيديو وصور12:09 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала