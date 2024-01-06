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الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و29 مسيرة أوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/ضابط-سي-أي-إيه-سابق-يكشف-عن-توجه-مناطق-جديدة-تحت-سيطرة-كييف-للانضمام-إلى-روسيا-1084746924.html
ضابط "سي أي إيه" سابق يكشف عن توجه مناطق جديدة تحت سيطرة كييف للانضمام إلى روسيا
ضابط "سي أي إيه" سابق يكشف عن توجه مناطق جديدة تحت سيطرة كييف للانضمام إلى روسيا
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن مدن أوديسا وخاركوف، إلى جانب نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك ستصبح جزءا لا يتجزأ من روسيا بعد نهاية الصراع مع... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:42+0000
2024-01-06T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "هناك افتراض بأن كل شيء سينتهي بحلول سبتمبر وعندما ينتهي كل شيء لن تبدو خريطة أوكرانيا كما هي الآن".وأضاف ريتر بالقول: إن "مدن أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف ستصبح أيضًا مناطق تابعة لروسيا".وأشار ريتر أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يعاني من انهيار كامل في ساحة المعركة وستأتي قريبًا اللحظة التي لا يمكن فيها إيقاف القوات المسلحة الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-تشيكي-يعلن-بدء-انهيار-أوكرانيا-1084744731.html
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روسيا
روسيا

ضابط "سي أي إيه" سابق يكشف عن توجه مناطق جديدة تحت سيطرة كييف للانضمام إلى روسيا

10:42 GMT 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن مدن أوديسا وخاركوف، إلى جانب نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك ستصبح جزءا لا يتجزأ من روسيا بعد نهاية الصراع مع أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "هناك افتراض بأن كل شيء سينتهي بحلول سبتمبر وعندما ينتهي كل شيء لن تبدو خريطة أوكرانيا كما هي الآن".
وأضاف ريتر بالقول: إن "مدن أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف ستصبح أيضًا مناطق تابعة لروسيا".
وأشار ريتر أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يعاني من انهيار كامل في ساحة المعركة وستأتي قريبًا اللحظة التي لا يمكن فيها إيقاف القوات المسلحة الروسية.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام تشيكي يعلن بدء انهيار أوكرانيا
08:40 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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