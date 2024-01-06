https://sputnikarabic.ae/20240106/ضابط-سي-أي-إيه-سابق-يكشف-عن-توجه-مناطق-جديدة-تحت-سيطرة-كييف-للانضمام-إلى-روسيا-1084746924.html

ضابط "سي أي إيه" سابق يكشف عن توجه مناطق جديدة تحت سيطرة كييف للانضمام إلى روسيا

ضابط "سي أي إيه" سابق يكشف عن توجه مناطق جديدة تحت سيطرة كييف للانضمام إلى روسيا

أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن مدن أوديسا وخاركوف، إلى جانب نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك ستصبح جزءا لا يتجزأ من روسيا بعد نهاية الصراع مع... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T10:42+0000

2024-01-06T10:42+0000

2024-01-06T10:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "هناك افتراض بأن كل شيء سينتهي بحلول سبتمبر وعندما ينتهي كل شيء لن تبدو خريطة أوكرانيا كما هي الآن".وأضاف ريتر بالقول: إن "مدن أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف ستصبح أيضًا مناطق تابعة لروسيا".وأشار ريتر أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يعاني من انهيار كامل في ساحة المعركة وستأتي قريبًا اللحظة التي لا يمكن فيها إيقاف القوات المسلحة الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-تشيكي-يعلن-بدء-انهيار-أوكرانيا-1084744731.html

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