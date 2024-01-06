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https://sputnikarabic.ae/20240106/طائرة-تكمل-رحلتها-بسلام-رغم-فجوة-ضخمة-في-هيكلها-فيديو-1084746370.html
طائرة تكمل رحلتها بسلام رغم "فجوة ضخمة" في هيكلها... فيديو
طائرة تكمل رحلتها بسلام رغم "فجوة ضخمة" في هيكلها... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة طيران "ألاسكا" قامت بهبوط اضطراري في بورتلاند في الولايات المتحدة، بعد تحطم إحدى نوافذها في أثناء الرحلة، التي... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:09+0000
2024-01-06T10:09+0000
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أوقفت "خطوط آلاسكا الجوية" جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737-9" في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، بعد ساعات من تحطم نافذة وقطعة من هيكل طائرة من هذا الطراز في الجو، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسببت الفجوة الكبيرة في هيكل الطائرة الجانبي المحيط بالنافذة المنفجرة في انخفاض الضغط في المقصورة، وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.أفادت شركة الطيران بأن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

طائرة تكمل رحلتها بسلام رغم "فجوة ضخمة" في هيكلها... فيديو

10:09 GMT 06.01.2024
© AFP 2023 / Sylvain Thomasطائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا
طائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / Sylvain Thomas
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة طيران "ألاسكا" قامت بهبوط اضطراري في بورتلاند في الولايات المتحدة، بعد تحطم إحدى نوافذها في أثناء الرحلة، التي كان على متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.
أوقفت "خطوط آلاسكا الجوية" جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737-9" في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، بعد ساعات من تحطم نافذة وقطعة من هيكل طائرة من هذا الطراز في الجو، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.
وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسببت الفجوة الكبيرة في هيكل الطائرة الجانبي المحيط بالنافذة المنفجرة في انخفاض الضغط في المقصورة، وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.
أفادت شركة الطيران بأن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.
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