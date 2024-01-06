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https://sputnikarabic.ae/20240106/فلكيون-يكشفون-النقاب-عن-أشكال-المجرات-الفتية--1084751186.html
فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية
فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن دراسة أجراها علماء فلك بأن المجرات الفتية لاتشبه الأقراص، كما هو شائع، وإنما لديها شكل يشبه أحد أنواع الفواكه. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T13:27+0000
2024-01-06T13:27+0000
مجتمع
الفضاء
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وكتبت تلك الوسائل: "المجرات الشابة ليست على شكل أقراص ولا على شكل بيض، إنها على شكل موز، وذلك وفقا لتحليل الصور الجديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي".وسيلقي بانديا كلمة حول اكتشافه في الجمعية الفلكية الأمريكية في 10 يناير/كانون الثاني.وأكد علماء الفلك أن الاكتشاف يمكن أن يغير بشكل كبير وجهة النظر الحالية حول ظهور المجرات ونموها، وكذلك تأثير المادة المظلمة التي تؤثر على تكوينها.وأوضح بانديا نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن علماء الفلك قاموا حتى الآن بتقييم صور المجرات من جزء واحد فقط من الفضاء، لكنهم سينتقلون لاحقا إلى أجزاء أخرى، "مما سيسمح لنا بالعثور على مجرات ذات أشكال ثلاثية الأبعاد مختلفة في جميع أنحاء السماء".
https://sputnikarabic.ae/20240106/علماء-يحذرون-من-نتائج-عكسية-للحمية-القاسية--1084748049.html
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الفضاء, منوعات
الفضاء, منوعات

فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية

13:27 GMT 06.01.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/Vassarالمجرات المدمجة NGC 2207 و IC 2163
المجرات المدمجة NGC 2207 و IC 2163 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/Vassar
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أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن دراسة أجراها علماء فلك بأن المجرات الفتية لاتشبه الأقراص، كما هو شائع، وإنما لديها شكل يشبه أحد أنواع الفواكه.
وكتبت تلك الوسائل: "المجرات الشابة ليست على شكل أقراص ولا على شكل بيض، إنها على شكل موز، وذلك وفقا لتحليل الصور الجديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي".

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج الأولي من قبل فريق من علماء الفلك بقيادة فيراج بانديا من جامعة "كولومبيا"، حيث أعاد العلماء فحص صور أكثر من أربعة آلاف مجرة ​​شابة اكتشفها جيمس ويب.

وسيلقي بانديا كلمة حول اكتشافه في الجمعية الفلكية الأمريكية في 10 يناير/كانون الثاني.
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
مجتمع
علماء يحذرون من "نتائج عكسية" للحمية القاسية
11:45 GMT
وأكد علماء الفلك أن الاكتشاف يمكن أن يغير بشكل كبير وجهة النظر الحالية حول ظهور المجرات ونموها، وكذلك تأثير المادة المظلمة التي تؤثر على تكوينها.
وأوضح بانديا نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن علماء الفلك قاموا حتى الآن بتقييم صور المجرات من جزء واحد فقط من الفضاء، لكنهم سينتقلون لاحقا إلى أجزاء أخرى، "مما سيسمح لنا بالعثور على مجرات ذات أشكال ثلاثية الأبعاد مختلفة في جميع أنحاء السماء".
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