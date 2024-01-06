https://sputnikarabic.ae/20240106/فلكيون-يكشفون-النقاب-عن-أشكال-المجرات-الفتية--1084751186.html
فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية
فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن دراسة أجراها علماء فلك بأن المجرات الفتية لاتشبه الأقراص، كما هو شائع، وإنما لديها شكل يشبه أحد أنواع الفواكه. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T13:27+0000
2024-01-06T13:27+0000
2024-01-06T13:27+0000
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الفضاء
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وكتبت تلك الوسائل: "المجرات الشابة ليست على شكل أقراص ولا على شكل بيض، إنها على شكل موز، وذلك وفقا لتحليل الصور الجديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي".وسيلقي بانديا كلمة حول اكتشافه في الجمعية الفلكية الأمريكية في 10 يناير/كانون الثاني.وأكد علماء الفلك أن الاكتشاف يمكن أن يغير بشكل كبير وجهة النظر الحالية حول ظهور المجرات ونموها، وكذلك تأثير المادة المظلمة التي تؤثر على تكوينها.وأوضح بانديا نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن علماء الفلك قاموا حتى الآن بتقييم صور المجرات من جزء واحد فقط من الفضاء، لكنهم سينتقلون لاحقا إلى أجزاء أخرى، "مما سيسمح لنا بالعثور على مجرات ذات أشكال ثلاثية الأبعاد مختلفة في جميع أنحاء السماء".
https://sputnikarabic.ae/20240106/علماء-يحذرون-من-نتائج-عكسية-للحمية-القاسية--1084748049.html
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الفضاء, منوعات
فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن دراسة أجراها علماء فلك بأن المجرات الفتية لاتشبه الأقراص، كما هو شائع، وإنما لديها شكل يشبه أحد أنواع الفواكه.
وكتبت تلك الوسائل: "المجرات الشابة ليست على شكل أقراص ولا على شكل بيض، إنها على شكل موز، وذلك وفقا لتحليل الصور الجديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي".
وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج الأولي من قبل فريق من علماء الفلك بقيادة فيراج بانديا من جامعة "كولومبيا"، حيث أعاد العلماء فحص صور أكثر من أربعة آلاف مجرة شابة اكتشفها جيمس ويب.
وسيلقي بانديا كلمة حول اكتشافه في الجمعية الفلكية الأمريكية في 10 يناير/كانون الثاني.
وأكد علماء الفلك أن الاكتشاف يمكن أن يغير بشكل كبير وجهة النظر الحالية حول ظهور المجرات ونموها، وكذلك تأثير المادة المظلمة التي تؤثر على تكوينها.
وأوضح بانديا نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن علماء الفلك قاموا حتى الآن بتقييم صور المجرات من جزء واحد فقط من الفضاء، لكنهم سينتقلون لاحقا إلى أجزاء أخرى، "مما سيسمح لنا بالعثور على مجرات ذات أشكال ثلاثية الأبعاد مختلفة في جميع أنحاء السماء".