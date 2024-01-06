"كا-27" الروسية... مروحية مضادة للغواصات بقدرات خارقة
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 7 فبراير 2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
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تطور روسيا مروحيات يمكنها العمل على متن السفن الحربية لمكافحة التهديدات البحرية المختلفة، ومنها مروحية "كا-27" المضادة للغواصات.
ويمكن لـ"كا-27" تنفيذ العديد من المهام البحرية الأخرى، حسبما يقول موقع "راشن هليكوبتر" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للهبوط والإقلاع على متن أنواع مختلفة من السفن الحربية وحاملات الطائرات.
18 مارس 2017, 20:41 GMT
وأشار الموقع إلى أن "كا - 27" يمكنها رصد الغواصات الحديثة والسفن المعادية ونقل إحداثياتها للسفن الهجومية أو نقاط المراقبة الساحلية القريبة منها.
كما يمكن لـ"كا - 27" تنفيذ مهام هجوم مباشر على الأهداف البحرية المعادية من الجو بواسطة أنواع مختلفة من الأسلحة التي تحملها على متنها.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
طاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
المواصفات الفنية
وزن الإقلاع الكامل: 11 طنا.
وزن الحمولة الخارجية: 5 أطنان.
السرعة القصوى: 285 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع التحليق: 5 آلاف متر.
ارتفاع التحليق العملياتي: 3500 متر.
المدى: 750 كلم.
معدل تغيير ارتفاع التحليق: 9.5 متر/ ثانية.
ما هو تسليح "كا - 27"؟
يضم تسليح "كا - 27"، 3 أنواع من الأسلحة تشمل القنابل ومنها "بلاب - 250"، و"إس - 3 بي"، و"أوماب" بطرازات مختلفة.
كما تمتلك المروحية أنواعا مختلفة من الطوربيدات المضادة للغواصات ومنها "إم إي - أورلان" و"إيه تي إم - 1"، إضافة إلى الصواريخ مثل "إيه بي آر - 2 إي" و"إيه بي آر - 3 إي".
وخلال قيامها بدوريات بحرية، قامت "كا - 27" بتفتيش مساحة بحرية تصل إلى نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود، أمس الجمعة، التي أشارت إلى أن المهمة تمت بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف".
© Sputnikمقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
© Sputnik