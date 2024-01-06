عربي
https://sputnikarabic.ae/20240106/كا-27-الروسية-مروحية-مضادة-للغواصات-بقدرات-خارقة-1084759309.html
"كا-27" الروسية... مروحية مضادة للغواصات بقدرات خارقة
"كا-27" الروسية... مروحية مضادة للغواصات بقدرات خارقة
تطور روسيا مروحيات يمكنها العمل على متن السفن الحربية لمكافحة التهديدات البحرية المختلفة، ومنها مروحية "كا-27" المضادة للغواصات. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T16:32+0000
2024-01-06T16:32+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0e/1074716594_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_20c7f91aca396d91c6a5d1e880520ced.jpg
ويمكن لـ"كا-27" تنفيذ العديد من المهام البحرية الأخرى، حسبما يقول موقع "راشن هليكوبتر" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للهبوط والإقلاع على متن أنواع مختلفة من السفن الحربية وحاملات الطائرات.وأشار الموقع إلى أن "كا - 27" يمكنها رصد الغواصات الحديثة والسفن المعادية ونقل إحداثياتها للسفن الهجومية أو نقاط المراقبة الساحلية القريبة منها.كما يمكن لـ"كا - 27" تنفيذ مهام هجوم مباشر على الأهداف البحرية المعادية من الجو بواسطة أنواع مختلفة من الأسلحة التي تحملها على متنها.المواصفات الفنيةما هو تسليح "كا - 27"؟يضم تسليح "كا - 27"، 3 أنواع من الأسلحة تشمل القنابل ومنها "بلاب - 250"، و"إس - 3 بي"، و"أوماب" بطرازات مختلفة.كما تمتلك المروحية أنواعا مختلفة من الطوربيدات المضادة للغواصات ومنها "إم إي - أورلان" و"إيه تي إم - 1"، إضافة إلى الصواريخ مثل "إيه بي آر - 2 إي" و"إيه بي آر - 3 إي".وخلال قيامها بدوريات بحرية، قامت "كا - 27" بتفتيش مساحة بحرية تصل إلى نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود، أمس الجمعة، التي أشارت إلى أن المهمة تمت بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف".
https://sputnikarabic.ae/20170318/مروحيات-هجوم-غواصة-روسيا-1022912145.html
https://sputnikarabic.ae/20240105/كا-27-تقوم-بدوريات-على-طول-50-كيلومترا-في-البحر-الأسود-1084716968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0e/1074716594_164:0:1497:1000_1920x0_80_0_0_1b006596f14b448209e83a970eb3de31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"كا-27" الروسية... مروحية مضادة للغواصات بقدرات خارقة

16:32 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 7 فبراير 2023
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطور روسيا مروحيات يمكنها العمل على متن السفن الحربية لمكافحة التهديدات البحرية المختلفة، ومنها مروحية "كا-27" المضادة للغواصات.
ويمكن لـ"كا-27" تنفيذ العديد من المهام البحرية الأخرى، حسبما يقول موقع "راشن هليكوبتر" الروسي، الذي أوضح أنها مصممة للهبوط والإقلاع على متن أنواع مختلفة من السفن الحربية وحاملات الطائرات.
كا 27 تهاجم غواصة معادية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2017
شاهد...لحظات مثيرة لهجوم مروحية "كا 27" على غواصة معادية
18 مارس 2017, 20:41 GMT
وأشار الموقع إلى أن "كا - 27" يمكنها رصد الغواصات الحديثة والسفن المعادية ونقل إحداثياتها للسفن الهجومية أو نقاط المراقبة الساحلية القريبة منها.
كما يمكن لـ"كا - 27" تنفيذ مهام هجوم مباشر على الأهداف البحرية المعادية من الجو بواسطة أنواع مختلفة من الأسلحة التي تحملها على متنها.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
طاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواصفات الفنية

وزن الإقلاع الكامل: 11 طنا.
وزن الحمولة الخارجية: 5 أطنان.
السرعة القصوى: 285 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع التحليق: 5 آلاف متر.
ارتفاع التحليق العملياتي: 3500 متر.
المدى: 750 كلم.
معدل تغيير ارتفاع التحليق: 9.5 متر/ ثانية.

ما هو تسليح "كا - 27"؟

يضم تسليح "كا - 27"، 3 أنواع من الأسلحة تشمل القنابل ومنها "بلاب - 250"، و"إس - 3 بي"، و"أوماب" بطرازات مختلفة.
كما تمتلك المروحية أنواعا مختلفة من الطوربيدات المضادة للغواصات ومنها "إم إي - أورلان" و"إيه تي إم - 1"، إضافة إلى الصواريخ مثل "إيه بي آر - 2 إي" و"إيه بي آر - 3 إي".
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال غورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 14 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود
أمس, 06:38 GMT
وخلال قيامها بدوريات بحرية، قامت "كا - 27" بتفتيش مساحة بحرية تصل إلى نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود، أمس الجمعة، التي أشارت إلى أن المهمة تمت بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف".
© Sputnikمقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز كا-52 (التمساح) و إيه إتش-64 (أباتشي) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة تصف غزة بأنها مكان للموت واليأس.. فيديو وصور12:09 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала