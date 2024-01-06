https://sputnikarabic.ae/20240106/لقطات-لتدمير-طائرات-روسية-مسيرة-معاقل-قوات-كييف-بدقة-عالية-فيديو-1084747354.html
لقطات لتدمير طائرات روسية مسيرة معاقل قوات كييف بدقة عالية.. فيديو
لقطات لتدمير طائرات روسية مسيرة معاقل قوات كييف بدقة عالية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو لعملية عسكرية ناجحة للقوات المسلحة الروسية، وذلك من خلال استخدام طائرات مسيرة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:51+0000
2024-01-06T10:51+0000
2024-01-06T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات مسيرة بتحييد مجموعات عسكرية أوكرانية ومعاقل ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف على محور جنوب دونيتسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لقطات لتدمير طائرات روسية مسيرة معاقل قوات كييف بدقة عالية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو لعملية عسكرية ناجحة للقوات المسلحة الروسية، وذلك من خلال استخدام طائرات مسيرة.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات مسيرة بتحييد مجموعات عسكرية أوكرانية ومعاقل ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف على محور جنوب دونيتسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، التي حددت موسكو منذ إطلاقها،
في 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.