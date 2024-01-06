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https://sputnikarabic.ae/20240106/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يتوعد-بانسحاب-واشنطن-من-الناتو-حال-فوزه-بالانتخابات--1084743863.html
مرشح للرئاسة الأمريكية يتوعد بانسحاب واشنطن من الناتو حال فوزه بالانتخابات
مرشح للرئاسة الأمريكية يتوعد بانسحاب واشنطن من الناتو حال فوزه بالانتخابات
صرحت صحيفة أمريكية، أن المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي يعتزم سحب البلاد من الناتو إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T07:44+0000
2024-01-06T07:44+0000
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الناتو
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة: "المرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي أخبر الكثير من الناس أنه سيسحب الولايات المتحدة من الناتو".وبحسب الصحيفة يعتقد راماسوامي سرا أن الوقت قد فات منذ فترة طويلة لاتخاذ مثل هذه الخطوة. في الوقت نفسه، رفضت مستشارة السياسات الكبيرة تريشيا ماكلولين التعليق بشكل مباشر على خططه المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، لكنها لم تدحض موقفه من الحلف.وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أنه، على الرغم من الرأي السياسي حول دور الولايات المتحدة في التحالف، فإن راماسوامي لا يسعى إلى استبعاد البلاد بشكل كامل من السياسة العالمية.وكان راماسوامي قد قال في وقت سابق، إنه على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا بين الجمهوريين. ومن المتوقع أن يعارضه رئيس الدولة الحالي جو بايدن. في الوقت نفسه، فإن ترامب، كما تظهر نتائج الأبحاث الاجتماعية، قادر تمامًا على الفوز بالسباق الانتخابي.
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-16-ولاية-أمريكية-تسعى-لاستبعاد-ترامب-من-الانتخابات-1084320829.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو

مرشح للرئاسة الأمريكية يتوعد بانسحاب واشنطن من الناتو حال فوزه بالانتخابات

07:44 GMT 06.01.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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صرحت صحيفة أمريكية، أن المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي يعتزم سحب البلاد من الناتو إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة: "المرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي أخبر الكثير من الناس أنه سيسحب الولايات المتحدة من الناتو".

وأشارت إلى أنه، إذا فاز راماسوامي أو سياسي آخر يشاركه وجهات نظره بشأن حلف شمال الأطلسي، فإن أيام الناتو "ستكون معدودة".

وبحسب الصحيفة يعتقد راماسوامي سرا أن الوقت قد فات منذ فترة طويلة لاتخاذ مثل هذه الخطوة. في الوقت نفسه، رفضت مستشارة السياسات الكبيرة تريشيا ماكلولين التعليق بشكل مباشر على خططه المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، لكنها لم تدحض موقفه من الحلف.

وقالت ماكلولين: "يشعر فيفيك بقلق بالغ من أن معظم حلفاء الناتو لا يفون بالتزاماتهم الاستثمارية العسكرية... ويعتقد أيضًا أن توسع الناتو بعد الحرب الباردة قد زاد بشكل غير مبرر من خطر نشوب صراع كبير مع روسيا".

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أنه، على الرغم من الرأي السياسي حول دور الولايات المتحدة في التحالف، فإن راماسوامي لا يسعى إلى استبعاد البلاد بشكل كامل من السياسة العالمية.
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وكان راماسوامي قد قال في وقت سابق، إنه على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا بين الجمهوريين. ومن المتوقع أن يعارضه رئيس الدولة الحالي جو بايدن. في الوقت نفسه، فإن ترامب، كما تظهر نتائج الأبحاث الاجتماعية، قادر تمامًا على الفوز بالسباق الانتخابي.
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