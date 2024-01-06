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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/مسؤول-أوكراني-سابق-يؤكد-تمتع-روسيا-بترسانة-متفوقة--1084749017.html
مسؤول أوكراني سابق يؤكد تمتع روسيا بترسانة "متفوقة"
مسؤول أوكراني سابق يؤكد تمتع روسيا بترسانة "متفوقة"
أفاد غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن روسيا تمتلك القدرات اللازمة لمواصلة الهجمات واسعة النطاق على... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T12:25+0000
2024-01-06T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال توكا: "سأقول بصراحة، إنني متشكك تماما بشأن التقييمات المهنية المختلفة التي بدأت بالفعل تشير إلى نفاد مخزونها (من الصواريخ) القوات الروسية، وأنهم الآن بحاجة إلى بعض الوقت لتجميع هذه الصواريخ مرة أخرى". وأضاف توكا في مقابلة مع قناة "Factory Novin" على "يوتيوب": "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين كل يوم لمثل هذه العواقب".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240106/ضابط-سي-أي-إيه-سابق-يكشف-عن-توجه-مناطق-جديدة-تحت-سيطرة-كييف-للانضمام-إلى-روسيا-1084746924.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسؤول أوكراني سابق يؤكد تمتع روسيا بترسانة "متفوقة"

12:25 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن روسيا تمتلك القدرات اللازمة لمواصلة الهجمات واسعة النطاق على أهداف على الأراضي الأوكرانية.
وقال توكا: "سأقول بصراحة، إنني متشكك تماما بشأن التقييمات المهنية المختلفة التي بدأت بالفعل تشير إلى نفاد مخزونها (من الصواريخ) القوات الروسية، وأنهم الآن بحاجة إلى بعض الوقت لتجميع هذه الصواريخ مرة أخرى".

وأشار توكا إلى أن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لهجمات جديدة في أي لحظة.

وأضاف توكا في مقابلة مع قناة "Factory Novin" على "يوتيوب": "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين كل يوم لمثل هذه العواقب".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط "سي أي إيه" سابق يكشف عن توجه مناطق جديدة تحت سيطرة كييف للانضمام إلى روسيا
10:42 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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