https://sputnikarabic.ae/20240106/مسؤول-أوكراني-سابق-يؤكد-تمتع-روسيا-بترسانة-متفوقة--1084749017.html

مسؤول أوكراني سابق يؤكد تمتع روسيا بترسانة "متفوقة"

مسؤول أوكراني سابق يؤكد تمتع روسيا بترسانة "متفوقة"

أفاد غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن روسيا تمتلك القدرات اللازمة لمواصلة الهجمات واسعة النطاق على... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T12:25+0000

2024-01-06T12:25+0000

2024-01-06T12:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال توكا: "سأقول بصراحة، إنني متشكك تماما بشأن التقييمات المهنية المختلفة التي بدأت بالفعل تشير إلى نفاد مخزونها (من الصواريخ) القوات الروسية، وأنهم الآن بحاجة إلى بعض الوقت لتجميع هذه الصواريخ مرة أخرى". وأضاف توكا في مقابلة مع قناة "Factory Novin" على "يوتيوب": "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين كل يوم لمثل هذه العواقب".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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