https://sputnikarabic.ae/20240106/مشاهد-لمعركة-ضارية-توثق-قضاء-مظليين-روس-على-مقاتلين-تابعين-لنظام-كييف-فيديو--1084749784.html

مشاهد لمعركة ضارية توثق قضاء مظليين روس على مقاتلين تابعين لنظام كييف.. فيديو

مشاهد لمعركة ضارية توثق قضاء مظليين روس على مقاتلين تابعين لنظام كييف.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو لمظليين روس خلال هجومهم وسيطرتهم على معقل أوكراني بالقرب من أرتيوموفسك. 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T12:48+0000

2024-01-06T12:48+0000

2024-01-06T12:48+0000

روسيا

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية واللقطات المنشورة قامت قوات المظليين التابعة لمجموعة "إيفانوفو" بالهجوم على معقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غرب أرتيموفسك.وقام عناصر من المجموعة الروسية بالاقتراب من مجموعة أوكرانية موجودة في الخندق، حيث تم القضاء عليهم بفضل شجاعة وإقدام وشجاعة المقاتلين الروس.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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