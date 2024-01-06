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ميقاتي: تفجير الوضع في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى "انفجار شامل"
ميقاتي: تفجير الوضع في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى "انفجار شامل"
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T12:53+0000
2024-01-06T12:55+0000
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جاء ذلك خلال لقائه مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في بيروت.ودعا ميقاتي إلى التوصل إلى "حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".وأكد أيضا على ضرورة حل ملف النازحين السوريين عبر تشجيعهم على العودة إلى بلدهم.كما شدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي "يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".من جانبه، صرح بوريل بأنه اتفق مع رئيس الحكومة اللبنانية على العمل عبر الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.وجاءت تصريحات ميقاتي مع إعلان حزب الله اللبناني صباح اليوم إطلاقه أكثر من 60 صاروخا باتجاه "قاعدة مراقبة جوية" في شمال إسرائيل.وقال الحزب إن ذلك يأتي "في إطار الرد الأوّلي" على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.
https://sputnikarabic.ae/20240105/لبنان-يشكو-إسرائيل-إلى-مجلس-الأمن-ويحذر-من-حرب-يصعب-احتواؤها-1084723075.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, الأخبار

ميقاتي: تفجير الوضع في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى "انفجار شامل"

12:53 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 12:55 GMT 06.01.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل.
جاء ذلك خلال لقائه مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في بيروت.
وقال ميقاتي "نحن طلاب سلام لا دعاة حرب.. ونتطلع للاستقرار ونجري اتصالات بهذا الشأن".
ودعا ميقاتي إلى التوصل إلى "حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".
وأكد أيضا على ضرورة حل ملف النازحين السوريين عبر تشجيعهم على العودة إلى بلدهم.
كما شدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي "يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
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من جانبه، صرح بوريل بأنه اتفق مع رئيس الحكومة اللبنانية على العمل عبر الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وجاءت تصريحات ميقاتي مع إعلان حزب الله اللبناني صباح اليوم إطلاقه أكثر من 60 صاروخا باتجاه "قاعدة مراقبة جوية" في شمال إسرائيل.
وقال الحزب إن ذلك يأتي "في إطار الرد الأوّلي" على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.
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