https://sputnikarabic.ae/20240106/نتنياهو-نقاتل-لاستعادة-الأمان-للجنوب-وللشمال-1084762640.html

نتنياهو: نقاتل لاستعادة الأمان للجنوب وللشمال

نتنياهو: نقاتل لاستعادة الأمان للجنوب وللشمال

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بالقول إنه "يجب ألا نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها"، بحسب قوله. 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T18:42+0000

2024-01-06T18:42+0000

2024-01-06T18:42+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو، قوله إن "الجيش الإسرائيلي يحارب في الشمال والجنوب من أجل استعادة الأمن لهاتين الجبهتين"، وأنه على الجميع في بلاده وضع كل شيء جانبا والاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر الكامل، على حد زعمه.وفي السياق ذاته، تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، وحكومته أيضا. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.وأشارت وسائل إعلام أخرى بخروج مظاهرات في مدينة تل أبيب، للسبب ذاته، حيث يطالب المحتجون نتنياهو، بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للمطالبة باستقالته.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/100-مسؤول-إسرائيلي-سابق-في-الجيش-والموساد-والشرطة-يكشفون-عن-جبهة-حرب-جديدة-أمام-بلادهم-1084758591.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس