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https://sputnikarabic.ae/20240106/نوبة-قلبية-تفاجئ-إمام-مسجد-أثناء-الركوع-فيديو-1084743079.html
نوبة قلبية تفاجئ إمام مسجد أثناء الركوع.. فيديو
نوبة قلبية تفاجئ إمام مسجد أثناء الركوع.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت اللحظات الأخيرة من حياة إمام مسجد في إندونيسيا توفي خلال أدائه صلاة الجماعة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T07:04+0000
2024-01-06T07:04+0000
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وأظهر المقطع الشيخ يأم المصلين في إحدى مساجد إندونسيا، وخلال السجود بقي الإمام ساجدا لبعض الوقت وما لبث أن سقط أرضا بعد ثواني عدة.وكانت ردة فعل المصلين غريبة حيث بادر أحدهم إلى الوقوف مكانه لمواصلة الصلاة دون مساعدة الإمام وإسعافه.
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العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

نوبة قلبية تفاجئ إمام مسجد أثناء الركوع.. فيديو

07:04 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورمصلى جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا
مصلى جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Denis Abramov
/
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت اللحظات الأخيرة من حياة إمام مسجد في إندونيسيا توفي خلال أدائه صلاة الجماعة.
وأظهر المقطع الشيخ يأم المصلين في إحدى مساجد إندونسيا، وخلال السجود بقي الإمام ساجدا لبعض الوقت وما لبث أن سقط أرضا بعد ثواني عدة.
وكانت ردة فعل المصلين غريبة حيث بادر أحدهم إلى الوقوف مكانه لمواصلة الصلاة دون مساعدة الإمام وإسعافه.
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