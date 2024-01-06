https://sputnikarabic.ae/20240106/نوبة-قلبية-تفاجئ-إمام-مسجد-أثناء-الركوع-فيديو-1084743079.html
نوبة قلبية تفاجئ إمام مسجد أثناء الركوع.. فيديو
نوبة قلبية تفاجئ إمام مسجد أثناء الركوع.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت اللحظات الأخيرة من حياة إمام مسجد في إندونيسيا توفي خلال أدائه صلاة الجماعة. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T07:04+0000
2024-01-06T07:04+0000
2024-01-06T07:04+0000
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وأظهر المقطع الشيخ يأم المصلين في إحدى مساجد إندونسيا، وخلال السجود بقي الإمام ساجدا لبعض الوقت وما لبث أن سقط أرضا بعد ثواني عدة.وكانت ردة فعل المصلين غريبة حيث بادر أحدهم إلى الوقوف مكانه لمواصلة الصلاة دون مساعدة الإمام وإسعافه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
نوبة قلبية تفاجئ إمام مسجد أثناء الركوع.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت اللحظات الأخيرة من حياة إمام مسجد في إندونيسيا توفي خلال أدائه صلاة الجماعة.
وأظهر المقطع الشيخ يأم المصلين في إحدى مساجد إندونسيا، وخلال السجود بقي الإمام ساجدا لبعض الوقت وما لبث أن سقط أرضا بعد ثواني عدة.
وكانت ردة فعل المصلين غريبة حيث بادر أحدهم إلى الوقوف مكانه لمواصلة الصلاة دون مساعدة الإمام وإسعافه.