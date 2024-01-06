https://sputnikarabic.ae/20240106/هل-تعصف-الخلافات-بمجلس-الحرب-الإسرائيلي؟-1084756355.html
هل تعصف الخلافات بمجلس الحرب الإسرائيلي؟
هل تعصف الخلافات بمجلس الحرب الإسرائيلي؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع حدة الخلافات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقال غالانت إنه "يتعين على الجميع الكف عن... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T15:20+0000
2024-01-06T15:20+0000
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هل تعصف الخلافات بمجلس الحرب الإسرائيلي؟
هل تعصف الخلافات بمجلس الحرب الإسرائيلي؟
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "محادثة صعبة جرت بين نتنياهو وغالانت، بعد منعه وزير الدفاع من عقد لقاء مع رئيسي الشاباك والموساد بشأن صفقة جديدة مع حماس".وأشار إلى أن "هذه الأمور لا تؤثر على مجريات الحرب على غزة، لأن هناك قرار من مجلس الحرب بأن يكون له موقف موحد من القضاء على القوة العسكرية لحماس وعودة المخطوفين، وهذه الأهداف هي قاسم مشترك بين الطرفين رغم التوترات".ولفت إلى أن "الاختلافات تتعلق ببعض الأمور الميدانية وتحرير الرهائن أو الأزمة الاقتصادية".وأرجع أسباب تصاعد الخلاف إلى أن "نتنياهو لا يريد الآن الذهاب إلى مراجعة أمنية وسياسية للفشل والهزيمة التي لحقت بإسرائيل جراء السابع من أكتوبر، والحرب على القطاع التي تتعثر فيها إسرائيل بشكل كبير".وأشار العجرمي إلى أن "هناك مطالبات من قبل المجلس السياسي الأمني في إسرائيل، بإلغاء المجلس الوزاري الذي يقود الحرب والعودة إلى الحكومة، حيث يعتبرون أن مجلس الحرب ليس مخولا باتخاذ قرارات جذرية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, аудио
ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, аудио
هل تعصف الخلافات بمجلس الحرب الإسرائيلي؟
15:20 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 15:32 GMT 06.01.2024)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع حدة الخلافات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقال غالانت إنه "يتعين على الجميع الكف عن الاستغلال غير المسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "محادثة صعبة جرت بين نتنياهو وغالانت، بعد منعه وزير الدفاع من عقد لقاء مع رئيسي الشاباك والموساد بشأن صفقة جديدة مع حماس".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال عضو الكنيست السابق المحلل السياسي إيلي نيسان، إن "التوترات بين نتنياهو وغالانت، بدأت منذ بداية الحرب".
وأشار إلى أن "هذه الأمور لا تؤثر على مجريات الحرب على غزة، لأن هناك قرار من مجلس الحرب بأن يكون له موقف موحد من القضاء على القوة العسكرية لحماس
وعودة المخطوفين، وهذه الأهداف هي قاسم مشترك بين الطرفين رغم التوترات".
من جهته، أوضح أستاذ العلاقات الدولية، محمد يماني، أنه "على الرغم من الاختلافات في داخل إسرائيل وفي مجلس الحرب، فإن كل المعطيات تشير إلى أنهم على قلب رجل واحد لأن سمعة إسرائيل انهارت تماما على كافة المستويات، كما أن هذه الخلافات لم تؤثر على الحرب لأنهم مستمرون ويوجد تعاون وثيق مع الولايات المتحدة في استكمال الحرب
".
ولفت إلى أن "الاختلافات تتعلق ببعض الأمور الميدانية وتحرير الرهائن أو الأزمة الاقتصادية".
وأكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشرف العجرمي، أن "هذه الخلافات جدية ونابعة من حسابات شخصية بالنسبة لرئيس الحكومة، الذي يحاول تكييف كل شيء لمصالحه الشخصية خاصة في ظل الأزمة التي تعانيها إسرائيل بعد فشلها في تحقيق أهدافها من حرب غزة".
وأرجع أسباب تصاعد الخلاف إلى أن "نتنياهو لا يريد الآن الذهاب إلى مراجعة أمنية وسياسية للفشل والهزيمة التي لحقت بإسرائيل جراء السابع من أكتوبر، والحرب على القطاع التي تتعثر فيها إسرائيل بشكل كبير".
وأوضح أن "هناك محاولة من قبل الجيش للقيام بتقييم ومراجعة، وفي المقابل هناك جهات يمينية متطرفة تريد إلقاء اللوم على الجيش"، لافتا إلى أن "نتنياهو يؤيد هذا الاتجاه حتى يتمكن من عدم تحمل مسؤولية ما حصل، أما غالانت فهو يؤيد الجيش، ويفكر في المنافسة على رئاسة حزب الليكود مع التوقعات بفشل نتنياهو في تبوأ رئاسة الحزب بعد الحرب وربما يذهب إلى السجن"، على حد قوله.
وأشار العجرمي إلى أن "هناك مطالبات من قبل المجلس السياسي الأمني
في إسرائيل، بإلغاء المجلس الوزاري الذي يقود الحرب والعودة إلى الحكومة، حيث يعتبرون أن مجلس الحرب ليس مخولا باتخاذ قرارات جذرية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب".