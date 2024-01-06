https://sputnikarabic.ae/20240106/وزير-الخارجية-التركي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-نار-فوري-في-غزة--1084760047.html

وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال لقائه نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إسطنبول، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من أن الحرب تهدد المنطقة... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T17:07+0000

2024-01-06T17:07+0000

2024-01-06T17:07+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

اسرائيل

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_884318989c22466cfcccfb6da748ce1c.jpg

إسطنبول- سبوتنيك. وأفاد مصدر دبلوماسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الوزيرين ناقشا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولفت فيدان الانتباه إلى التهديد على المنطقة بأكملها، الذي تفرضه الهجمات الإسرائيلية المكثفة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري لضمان تدفق المساعدات (إلى قطاع غزة) دون انقطاع".وأضاف المصدر أن فيدان، دعا أيضًا إلى بدء مفاوضات حول تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائمة على حل الدولتين.وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "وزير الخارجية هاكان فيدان، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في قصر وحيد الدين في إسطنبول، وخلال اللقاء ناقش الوزيران الحرب والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقضايا أخرى ثنائية وإقليمية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20240106/هآرتس-وزراء-إسرائيليون-يتهمون-نتنياهو-بمحاولة-إلقاء-اللوم-على-الجهاز-الأمني-بشأن-7-أكتوبر-1084752747.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم