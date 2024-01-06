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https://sputnikarabic.ae/20240106/وزير-الخارجية-التركي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-نار-فوري-في-غزة--1084760047.html
وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة
وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال لقائه نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إسطنبول، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من أن الحرب تهدد المنطقة... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T17:07+0000
2024-01-06T17:07+0000
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إسطنبول- سبوتنيك. وأفاد مصدر دبلوماسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الوزيرين ناقشا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولفت فيدان الانتباه إلى التهديد على المنطقة بأكملها، الذي تفرضه الهجمات الإسرائيلية المكثفة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري لضمان تدفق المساعدات (إلى قطاع غزة) دون انقطاع".وأضاف المصدر أن فيدان، دعا أيضًا إلى بدء مفاوضات حول تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائمة على حل الدولتين.وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "وزير الخارجية هاكان فيدان، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في قصر وحيد الدين في إسطنبول، وخلال اللقاء ناقش الوزيران الحرب والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقضايا أخرى ثنائية وإقليمية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/هآرتس-وزراء-إسرائيليون-يتهمون-نتنياهو-بمحاولة-إلقاء-اللوم-على-الجهاز-الأمني-بشأن-7-أكتوبر-1084752747.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

17:07 GMT 06.01.2024
© AP Photo / Adel Hanaالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
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دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال لقائه نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إسطنبول، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من أن الحرب تهدد المنطقة بأكملها.
إسطنبول- سبوتنيك. وأفاد مصدر دبلوماسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الوزيرين ناقشا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولفت فيدان الانتباه إلى التهديد على المنطقة بأكملها، الذي تفرضه الهجمات الإسرائيلية المكثفة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري لضمان تدفق المساعدات (إلى قطاع غزة) دون انقطاع".
وأضاف المصدر أن فيدان، دعا أيضًا إلى بدء مفاوضات حول تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائمة على حل الدولتين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
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14:04 GMT
وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "وزير الخارجية هاكان فيدان، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في قصر وحيد الدين في إسطنبول، وخلال اللقاء ناقش الوزيران الحرب والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقضايا أخرى ثنائية وإقليمية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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