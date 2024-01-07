https://sputnikarabic.ae/20240107/أوكرانيا-تأمل-بعدم-حصول-عملية-تأخير-في-تسليم-مقاتلات-إف-16-من-الدنمارك-1084776668.html
أوكرانيا تأمل بعدم حصول عملية تأخير في تسليم مقاتلات "إف 16" من الدنمارك
أوكرانيا تأمل بعدم حصول عملية تأخير في تسليم مقاتلات "إف 16" من الدنمارك
أعرب مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إيغنات،عن شكوكه بشأن تأخير عملية تسليم مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الدنمارك. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T10:55+0000
2024-01-07T10:55+0000
2024-01-07T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "Hromadske" تصريحات مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إيغنات، الذي قال إن "الدنمارك لم تعلن رسميا عن تأخير عملية توريد مقاتلات "إف 16" وهو ما تم الإبلاغ عنه سابقًا في وسائل الإعلام".وأضاف قائلا: "هذا موضوع حساس إلى حد ما بالنسبة لنا، لأننا نمر بعملية الإعداد في وقت سريع جدا، وأن العديد من الدول الأخرى تصطف ليس فقط للحصول على الطائرات، ولكن أيضًا للمدربين الذين سيعيدون تدريب الطيارين".وبحسب إيغنات، فإن المعلومات الواردة في مقال بيرلينغسكي لم يتم تأكيدها من خلال البيانات الرسمية، داعيا إلى التواصل مع الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الدنماركية، حيث لا توجد معلومات مؤكدة حول تأخير عملية توريد المقاتلات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي. وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231222/هولندا-تبلغ-زيلينسكي-بإعداد-18-مقاتلة-إف-16-للتسليم-وروسيا-تحضر-قاتلها-1084368430.html
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العالم
أوكرانيا تأمل بعدم حصول عملية تأخير في تسليم مقاتلات "إف 16" من الدنمارك
أعرب مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إيغنات،عن شكوكه بشأن تأخير عملية تسليم مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الدنمارك.
ونقلت صحيفة "Hromadske" تصريحات مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إيغنات، الذي قال إن "الدنمارك لم تعلن رسميا عن تأخير عملية توريد مقاتلات "إف 16" وهو ما تم الإبلاغ عنه سابقًا في وسائل الإعلام".
وأضاف قائلا: "هذا موضوع حساس إلى حد ما بالنسبة لنا، لأننا نمر بعملية الإعداد في وقت سريع جدا، وأن العديد من الدول الأخرى تصطف ليس فقط للحصول على الطائرات، ولكن أيضًا للمدربين الذين سيعيدون تدريب الطيارين".
22 ديسمبر 2023, 13:31 GMT
وبحسب إيغنات، فإن المعلومات الواردة في مقال بيرلينغسكي لم يتم تأكيدها من خلال البيانات الرسمية، داعيا إلى التواصل مع الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الدنماركية، حيث لا توجد معلومات مؤكدة حول تأخير عملية توريد المقاتلات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي. وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.