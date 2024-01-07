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https://sputnikarabic.ae/20240107/أونروا-90--من-سكان-غزة-تعرضوا-لـالتهجيرة-القسري-1084780273.html
"أونروا": 90 % من سكان غزة تعرضوا لـ"التهجير القسري"
"أونروا": 90 % من سكان غزة تعرضوا لـ"التهجير القسري"
دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس السبت، إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإنهاء عمليات التهجير القسري... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T14:02+0000
2024-01-07T14:08+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن "الحرب المستمرة، منذ 3 أشهر، تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع".ولفتت الوكالة إلى تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من تعرض سكان القطاع لخطر المجاعة، في ذات الوقت، الذي يشهد فيه حالة طوارئ صحية بينما تبحث الأسر عن مكان يحتمون فيه.ولفت الوكالة إلى أن عدد من يحتمون في منشآتها وصل إلى 1.4 مليون فلسطيني، بينما يوجد مئات الآلاف في مناطق مجاورة لمنشآت "الأونروا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي حتى الآن، عن مقتل 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240107/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-عشرات-القتلى-والجرحى-خلال-قصف-إسرائيلي-على-غزة--1084769635.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم

"أونروا": 90 % من سكان غزة تعرضوا لـ"التهجير القسري"

14:02 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 14:08 GMT 07.01.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ "أونروا" في مدينة غزة
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس السبت، إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان القطاع.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن "الحرب المستمرة، منذ 3 أشهر، تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
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12:57 GMT
ولفتت الوكالة إلى تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من تعرض سكان القطاع لخطر المجاعة، في ذات الوقت، الذي يشهد فيه حالة طوارئ صحية بينما تبحث الأسر عن مكان يحتمون فيه.
ولفت الوكالة إلى أن عدد من يحتمون في منشآتها وصل إلى 1.4 مليون فلسطيني، بينما يوجد مئات الآلاف في مناطق مجاورة لمنشآت "الأونروا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي حتى الآن، عن مقتل 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
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