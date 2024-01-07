https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-إغلاق-الممر-الإنساني-بشارع-صلاح-الدين-وتحويله-إلى-طريق-آخر-1084776795.html

إسرائيل تعلن إغلاق الممر الإنساني بشارع صلاح الدين وتحويله إلى طريق آخر

إسرائيل تعلن إغلاق الممر الإنساني بشارع صلاح الدين وتحويله إلى طريق آخر

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق الممر الإنساني عبر شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر، داعيا سكان غزة إلى الانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T11:00+0000

2024-01-07T11:00+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر)". وأوضح أن الطريق سيكون متاحا بين الساعات 09:00 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) و16:00 عصرا".وكما أفاد بأنه سيتم تعليق تكتيكي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السلام في رفح، اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-تفكيك-الهيكل-العسكري-لحماس-في-شمال-غزة-1084771247.html

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