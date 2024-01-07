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https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-تفكيك-الهيكل-العسكري-لحماس-في-شمال-غزة-1084771247.html
إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة
إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك بعد 3 أشهر من القصف المتواصل على القطاع. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T06:58+0000
2024-01-07T06:58+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمال غزة، وقتل حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة.وأضاف أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة، وملايين الوثائق خلال المعارك في غزة.وأوضح أدرعي أن أحد أهداف الحرب على غزة هو "تفكيك حركة حماس، ويعني الأمر تفكيك قدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين".فيما أفاد المتحدث الآخر دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، بأن "الجيش الإسرائيلي يركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, الأخبار

إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة

06:58 GMT 07.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك بعد 3 أشهر من القصف المتواصل على القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمال غزة، وقتل حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة.
وأضاف أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة، وملايين الوثائق خلال المعارك في غزة.
وأوضح أدرعي أن أحد أهداف الحرب على غزة هو "تفكيك حركة حماس، ويعني الأمر تفكيك قدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين".
فيما أفاد المتحدث الآخر دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، بأن "الجيش الإسرائيلي يركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
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وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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