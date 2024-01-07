https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-تفكيك-الهيكل-العسكري-لحماس-في-شمال-غزة-1084771247.html

إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة

إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك بعد 3 أشهر من القصف المتواصل على القطاع. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T06:58+0000

2024-01-07T06:58+0000

2024-01-07T06:58+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حركة حماس

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa9c07a197ee4559b3fdc0440e4c0297.jpg

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمال غزة، وقتل حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة.وأضاف أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة، وملايين الوثائق خلال المعارك في غزة.وأوضح أدرعي أن أحد أهداف الحرب على غزة هو "تفكيك حركة حماس، ويعني الأمر تفكيك قدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين".فيما أفاد المتحدث الآخر دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، بأن "الجيش الإسرائيلي يركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-الجنود-الإسرائيليون-سرقوا-من-القطاع-ما-يقدر-بـ-24-مليون-دولار-1084751859.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, الأخبار