https://sputnikarabic.ae/20240107/إعلام-زيلينسكي-منهك-وضعيف-للغاية-في-تحقيق-النصر-1084772496.html
إعلام: زيلينسكي منهك وضعيف للغاية في تحقيق النصر
إعلام: زيلينسكي منهك وضعيف للغاية في تحقيق النصر
صرح الكولونيل البريطاني المتقاعد ريتشارد كيمب، أن فلاديمير زيلينسكي منهك وضعيف للغاية بحيث لا يمكنه الفوز. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T08:04+0000
2024-01-07T08:04+0000
2024-01-07T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار كيمب في مقال لصحيفة بريطانية بعنوان "زيلينسكي المتعب يبدو أضعف من أن يحقق النصر" إلى أنه ليس لدى زيلينسكي استراتيجية واضحة لتحقيق أي نتيجة في الصراع، وبعد فشل الهجوم المضاد، يتحدث المزيد من الناس عن اتفاقيات سلام محتملة.وقال كيمب في مقالته لصحيفة "تلغراف" البريطانية: "ربما يكون زيلينسكي مرهقًا بسبب ما يقرب من عامين من العمليات العسكرية".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة، لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-زيلينسكي-قد-يفقد-الدعم-الغربي-بسبب-هجومه-على-بيلغورود-1084667900.html
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روسيا, العالم
إعلام: زيلينسكي منهك وضعيف للغاية في تحقيق النصر
صرح الكولونيل البريطاني المتقاعد ريتشارد كيمب، أن فلاديمير زيلينسكي منهك وضعيف للغاية بحيث لا يمكنه الفوز.
وأشار كيمب في مقال لصحيفة بريطانية بعنوان "زيلينسكي المتعب يبدو أضعف من أن يحقق النصر" إلى أنه ليس لدى زيلينسكي استراتيجية واضحة لتحقيق أي نتيجة في الصراع، وبعد فشل الهجوم المضاد، يتحدث المزيد من الناس عن اتفاقيات سلام محتملة.
ووفقا له فإن الإخفاقات على الجبهة، يواجه زيلينسكي، أيضًا "اختبارًا لقيادته" بسبب خلافات مع سياسيين أوكرانيين آخرين بسبب الحاجة إلى إلقاء اللوم على شخص ما في الفشل العسكري.
وقال كيمب في مقالته لصحيفة "تلغراف" البريطانية: "ربما يكون زيلينسكي مرهقًا بسبب ما يقرب من عامين من العمليات العسكرية".
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة، لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.