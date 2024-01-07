https://sputnikarabic.ae/20240107/الاستخبارات-الروسية-تكشف-موقعا-مدفعيا-أوكرانيا-وتحيده-باستخدام-طائرة-مسيرة-1084775491.html
الاستخبارات الروسية تكشف موقعا مدفعيا أوكرانيا وتحيده باستخدام طائرة مسيرة
الاستخبارات الروسية تكشف موقعا مدفعيا أوكرانيا وتحيده باستخدام طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات استخبارات روسية كشفت مواقع إطلاق نار لتشكيلات مدافع الهاون الأوكرانية ودمرتها بواسطة طائرات مسيرة في منطقة... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T09:55+0000
2024-01-07T09:55+0000
2024-01-07T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية الكشف والانقضاض على العدو الذي كان يستهدف المناطق المأهولة بالسكان بمدافع الهاون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الاستخبارات الروسية تكشف موقعا مدفعيا أوكرانيا وتحيده باستخدام طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات استخبارات روسية كشفت مواقع إطلاق نار لتشكيلات مدافع الهاون الأوكرانية ودمرتها بواسطة طائرات مسيرة في منطقة دلتا نهر دنيبر.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية الكشف والانقضاض على العدو الذي كان يستهدف المناطق المأهولة بالسكان بمدافع الهاون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، التي حددت موسكو منذ إطلاقها،
في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.