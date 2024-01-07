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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/الاستخبارات-الروسية-تكشف-موقعا-مدفعيا-أوكرانيا-وتحيده-باستخدام-طائرة-مسيرة-1084775491.html
الاستخبارات الروسية تكشف موقعا مدفعيا أوكرانيا وتحيده باستخدام طائرة مسيرة
الاستخبارات الروسية تكشف موقعا مدفعيا أوكرانيا وتحيده باستخدام طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات استخبارات روسية كشفت مواقع إطلاق نار لتشكيلات مدافع الهاون الأوكرانية ودمرتها بواسطة طائرات مسيرة في منطقة... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T09:55+0000
2024-01-07T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية الكشف والانقضاض على العدو الذي كان يستهدف المناطق المأهولة بالسكان بمدافع الهاون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الاستخبارات الروسية تكشف موقعا مدفعيا أوكرانيا وتحيده باستخدام طائرة مسيرة

09:55 GMT 07.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات استخبارات روسية كشفت مواقع إطلاق نار لتشكيلات مدافع الهاون الأوكرانية ودمرتها بواسطة طائرات مسيرة في منطقة دلتا نهر دنيبر.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية الكشف والانقضاض على العدو الذي كان يستهدف المناطق المأهولة بالسكان بمدافع الهاون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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