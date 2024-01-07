عربي
https://sputnikarabic.ae/20240107/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-عسكريين-بينهم-اثنان-في-حالة-خطرة-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-1084770842.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين
أُصيب 4 عسكريين إسرائيليين بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة، خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T06:07+0000
2024-01-07T06:07+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0b/1061086921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e78d728ad1ef965363d5d4a94695fffe.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 عسكريين أٌصيبوا خلال "عملية أمنية" في مخيم جنين للاجئين، بينهم اثنان في حالة خطرة، واثنان أٌصيبا إصابة متوسطة وطفيفة.وأشارت الإذاعة إلى أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تدخلت لإنقاذ الجنود الذين أٌصيبوا جراء انفجار قوي ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أن العملية استمرت لبضع ساعات لسحب الآليات وبقية القوات من مكان الحادث.وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 مسلحين فلسطينيين قُتلوا جراء غارة جوية شنتها طائرة تابعة لسلاح الجو داخل المخيم.وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240106/100-مسؤول-إسرائيلي-سابق-في-الجيش-والموساد-والشرطة-يكشفون-عن-جبهة-حرب-جديدة-أمام-بلادهم-1084758591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0b/1061086921_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_53d4c2da3f619f58b2fd3eaa0dd81af0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين

06:07 GMT 07.01.2024
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أُصيب 4 عسكريين إسرائيليين بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة، خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 عسكريين أٌصيبوا خلال "عملية أمنية" في مخيم جنين للاجئين، بينهم اثنان في حالة خطرة، واثنان أٌصيبا إصابة متوسطة وطفيفة.
وأشارت الإذاعة إلى أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تدخلت لإنقاذ الجنود الذين أٌصيبوا جراء انفجار قوي ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أن العملية استمرت لبضع ساعات لسحب الآليات وبقية القوات من مكان الحادث.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
100 مسؤول إسرائيلي سابق في الجيش و"الموساد" والشرطة يكشفون عن "جبهة حرب جديدة" أمام بلادهم
أمس, 16:15 GMT
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 مسلحين فلسطينيين قُتلوا جراء غارة جوية شنتها طائرة تابعة لسلاح الجو داخل المخيم.
وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو06:22 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала