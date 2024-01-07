https://sputnikarabic.ae/20240107/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-عسكريين-بينهم-اثنان-في-حالة-خطرة-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-1084770842.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين
أُصيب 4 عسكريين إسرائيليين بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة، خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T06:07+0000
2024-01-07T06:07+0000
2024-01-07T06:07+0000
العالم
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 عسكريين أٌصيبوا خلال "عملية أمنية" في مخيم جنين للاجئين، بينهم اثنان في حالة خطرة، واثنان أٌصيبا إصابة متوسطة وطفيفة.وأشارت الإذاعة إلى أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تدخلت لإنقاذ الجنود الذين أٌصيبوا جراء انفجار قوي ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أن العملية استمرت لبضع ساعات لسحب الآليات وبقية القوات من مكان الحادث.وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 مسلحين فلسطينيين قُتلوا جراء غارة جوية شنتها طائرة تابعة لسلاح الجو داخل المخيم.وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240106/100-مسؤول-إسرائيلي-سابق-في-الجيش-والموساد-والشرطة-يكشفون-عن-جبهة-حرب-جديدة-أمام-بلادهم-1084758591.html
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العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين
أُصيب 4 عسكريين إسرائيليين بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة، خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 عسكريين أٌصيبوا خلال "عملية أمنية" في مخيم جنين للاجئين، بينهم اثنان في حالة خطرة، واثنان أٌصيبا إصابة متوسطة وطفيفة.
وأشارت الإذاعة إلى أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تدخلت لإنقاذ الجنود الذين أٌصيبوا جراء انفجار قوي ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أن العملية استمرت لبضع ساعات لسحب الآليات وبقية القوات من مكان الحادث.
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 مسلحين فلسطينيين قُتلوا جراء غارة جوية شنتها طائرة تابعة لسلاح الجو داخل المخيم.
وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.