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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتي-سوخوي-و38-طائرة-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1084776389.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل

10:42 GMT 07.01.2024
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية.
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