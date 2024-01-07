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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتي-سوخوي-و38-طائرة-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1084776389.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية - عاجل
10:42 GMT 07.01.2024
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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتي "سوخوي" و38 طائرة مسيرة أوكرانية.
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