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الدفاع الروسية: نخطط لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024
الدفاع الروسية: نخطط لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في عام 2024. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T14:46+0000
2024-01-07T14:46+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هذا العام، تخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات".وأضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، نفذت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات كجزء من اختبارات الطيران لأنظمة الصواريخ المتقدمة والتدريبات للقوات المسلحة الروسية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حزيران/يونيو من العام الماضي، أن تسليح الثالوث النووي الروسي يسمح بضمان توازن القوى العالمي.وأضاف أن نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة بمنظومات صواريخ "يارس"، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تطوير الثالوث النووي.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا سترفع الاستعداد القتالي لـ"ثالوثها النووي"، متعهدا بتطوير أسلحة فرط صوتية "لا مثيل لها على مستوى العالم" ضمن خطة لتعزيز الأسلحة الإستراتيجية.
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روسيا

الدفاع الروسية: نخطط لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024

14:46 GMT 07.01.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في عام 2024.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هذا العام، تخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات".
وأضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، نفذت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات كجزء من اختبارات الطيران لأنظمة الصواريخ المتقدمة والتدريبات للقوات المسلحة الروسية".
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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حزيران/يونيو من العام الماضي، أن تسليح الثالوث النووي الروسي يسمح بضمان توازن القوى العالمي.
وأضاف أن نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة بمنظومات صواريخ "يارس"، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تطوير الثالوث النووي.
وأضاف أن الهدف الأكثر أهمية هو تطوير الثالوث النووي الذي "يعد ضمانا رئيسيا لأمن روسيا والاستقرار العالمي".
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا سترفع الاستعداد القتالي لـ"ثالوثها النووي"، متعهدا بتطوير أسلحة فرط صوتية "لا مثيل لها على مستوى العالم" ضمن خطة لتعزيز الأسلحة الإستراتيجية.
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