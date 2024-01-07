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https://sputnikarabic.ae/20240107/الصين-تتوصل-لتقنية-تمكنها-من-اختراق-الرادارات-العسكرية-لدول-أخرى--1084775986.html
الصين تتوصل لتقنية تمكنها من اختراق الرادارات العسكرية لدول أخرى
الصين تتوصل لتقنية تمكنها من اختراق الرادارات العسكرية لدول أخرى
أعلن علماء صينيون أنهم يستطيعون استخدام الرادارات العسكرية الخاصة بدول أخرى لتحديد مواقع السفن وتعقبها. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T10:48+0000
2024-01-07T10:48+0000
رصد عسكري
الصين
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جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الذين أعلنوا عن هذا الأمر باحثون متخصصون في المجال العسكري البحري.وأوضح الباحثون أن الأبحاث الجديدة التي قاموا بها جعلتهم يستطيعون استخدام الإشارات الرادارات التابعة لدول أخرى في تعقب السفن التجارية.ويشمل ذلك إشارات محطات الرادار الأرضية أو إشارات رادارات السفن الحربية أو حتى الإشارات الخاصة برادارات الإنذار المبكر.ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثين الصينيين أوضحوا أن بإمكانهم القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية بسيطة مثل جهاز كمبيوتر محمول وهوائي "أنتنا"، مشيرة إلى أن تلك الأدوات تمكنهم من فك الشفرات والإشارات الخاصة بالرادارات العسكرية لدول أخرى.وتواصل الصين تطوير تقنيات عسكرية هائلة سمحت لجيشها بامتلاك أحدث الأسلحة والأنظمة الدفاعية، بالتوازي مع مساهمة الصناعات العسكرية في تطوير القطاعات الاقتصادية المدنية وتعزيز قاعدتها البحثية.
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تتوصل لتقنية تمكنها من اختراق الرادارات العسكرية لدول أخرى

10:48 GMT 07.01.2024
© AP Photoردار صيني
ردار صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo
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أعلن علماء صينيون أنهم يستطيعون استخدام الرادارات العسكرية الخاصة بدول أخرى لتحديد مواقع السفن وتعقبها.
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الذين أعلنوا عن هذا الأمر باحثون متخصصون في المجال العسكري البحري.
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وأوضح الباحثون أن الأبحاث الجديدة التي قاموا بها جعلتهم يستطيعون استخدام الإشارات الرادارات التابعة لدول أخرى في تعقب السفن التجارية.
ويشمل ذلك إشارات محطات الرادار الأرضية أو إشارات رادارات السفن الحربية أو حتى الإشارات الخاصة برادارات الإنذار المبكر.
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ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثين الصينيين أوضحوا أن بإمكانهم القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية بسيطة مثل جهاز كمبيوتر محمول وهوائي "أنتنا"، مشيرة إلى أن تلك الأدوات تمكنهم من فك الشفرات والإشارات الخاصة بالرادارات العسكرية لدول أخرى.
وتواصل الصين تطوير تقنيات عسكرية هائلة سمحت لجيشها بامتلاك أحدث الأسلحة والأنظمة الدفاعية، بالتوازي مع مساهمة الصناعات العسكرية في تطوير القطاعات الاقتصادية المدنية وتعزيز قاعدتها البحثية.
© Sputnik منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
 منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
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