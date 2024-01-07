https://sputnikarabic.ae/20240107/الملك-الأردني-يطالب-بلينكن-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-في-غزة-1084775715.html
الملك الأردني يطالب بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
الملك الأردني يطالب بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفض الأردن لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T10:35+0000
2024-01-07T10:35+0000
2024-01-07T10:35+0000
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وحسب الديوان الملكي الأردني، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، اليوم الأحد.وخلال اللقاء، حذر الملك عبد الله من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، وشدد على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".وأشار العاهل الأردني إلى رفض المملكة الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.ولفت إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للأردن، ضمن جولة في الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة.وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، يوم الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تشمل أيضا اليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20231113/ملك-الأردن-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وإنشاء-مناطق-عازلة-أمر-غير-مقبول-1083120649.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
الملك الأردني يطالب بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفض الأردن لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
وحسب الديوان الملكي الأردني، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، اليوم الأحد.
وخلال اللقاء، حذر الملك عبد الله
من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، وشدد على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".
وأشار العاهل الأردني إلى رفض المملكة الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.
ولفت إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
كما جدد الملك "التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام".
13 نوفمبر 2023, 15:36 GMT
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن للأردن، ضمن جولة في الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، يوم الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تشمل أيضا اليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.