https://sputnikarabic.ae/20240107/الملك-الأردني-يطالب-بلينكن-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-في-غزة-1084775715.html

الملك الأردني يطالب بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

الملك الأردني يطالب بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفض الأردن لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T10:35+0000

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وحسب الديوان الملكي الأردني، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، اليوم الأحد.وخلال اللقاء، حذر الملك عبد الله من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، وشدد على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".وأشار العاهل الأردني إلى رفض المملكة الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.ولفت إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للأردن، ضمن جولة في الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة.وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، يوم الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تشمل أيضا اليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20231113/ملك-الأردن-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وإنشاء-مناطق-عازلة-أمر-غير-مقبول-1083120649.html

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