https://sputnikarabic.ae/20240107/الهباش-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تحترم-القوانين-الدولية-والعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-بدأ-بقرارها-1084783521.html

الهباش لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والعدوان الإسرائيلي على غزة بدأ بقرارها

الهباش لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والعدوان الإسرائيلي على غزة بدأ بقرارها

أفاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ بقرار أمريكي، وسينتهي بقرارها"، لافتًا إلى أنه "حتى اللحظة لا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T14:31+0000

2024-01-07T14:31+0000

2024-01-07T14:31+0000

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تونس- سبوتنيك. وقال الهباش، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد شيء في الأفق بشأن حل سياسي... المشكلة في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية لم تقرر وقف العدوان... والعدوان لم يبدأ إلا بقرار أمريكي، وسيتوقف بقرار أمريكي".وتابع: "واشنطن لا تحترم القوانين الدولية ولا القيم والمبادئ، ولكنها تفهم لغة القوة والمصالح، والمجموعة العربية والإسلامية لم تخاطب الولايات المتحدة باللغة التي تفهمها، لا بلغة القوة ولا المصالح".وأضاف أن "أكثر من 70 بالمئة من المباني في قطاع غزة مدمرة. البنية التحتية مدمرة بالكامل، لا مدارس لا تعليم لا صحة، لا مساجد لا كنائس، ولا جسور، والوضع في القطاع كارثي".ويتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث التنسيق المشترك بشأن موضوع الحرب على قطاع غزة.في السياق، ذكرت مصادر مصرية لقناة "الشرق"، أن "مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع".

https://sputnikarabic.ae/20240107/أونروا-90--من-سكان-غزة-تعرضوا-لـالتهجيرة-القسري-1084780273.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية