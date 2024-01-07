عربي
https://sputnikarabic.ae/20240107/الهباش-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تحترم-القوانين-الدولية-والعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-بدأ-بقرارها-1084783521.html
الهباش لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والعدوان الإسرائيلي على غزة بدأ بقرارها
الهباش لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والعدوان الإسرائيلي على غزة بدأ بقرارها
أفاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ بقرار أمريكي، وسينتهي بقرارها"، لافتًا إلى أنه "حتى اللحظة لا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T14:31+0000
2024-01-07T14:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
طوفان الأقصى
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
تونس- سبوتنيك. وقال الهباش، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد شيء في الأفق بشأن حل سياسي... المشكلة في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية لم تقرر وقف العدوان... والعدوان لم يبدأ إلا بقرار أمريكي، وسيتوقف بقرار أمريكي".وتابع: "واشنطن لا تحترم القوانين الدولية ولا القيم والمبادئ، ولكنها تفهم لغة القوة والمصالح، والمجموعة العربية والإسلامية لم تخاطب الولايات المتحدة باللغة التي تفهمها، لا بلغة القوة ولا المصالح".وأضاف أن "أكثر من 70 بالمئة من المباني في قطاع غزة مدمرة. البنية التحتية مدمرة بالكامل، لا مدارس لا تعليم لا صحة، لا مساجد لا كنائس، ولا جسور، والوضع في القطاع كارثي".ويتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث التنسيق المشترك بشأن موضوع الحرب على قطاع غزة.في السياق، ذكرت مصادر مصرية لقناة "الشرق"، أن "مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع".
https://sputnikarabic.ae/20240107/أونروا-90--من-سكان-غزة-تعرضوا-لـالتهجيرة-القسري-1084780273.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

الهباش لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والعدوان الإسرائيلي على غزة بدأ بقرارها

14:31 GMT 07.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
أفاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ بقرار أمريكي، وسينتهي بقرارها"، لافتًا إلى أنه "حتى اللحظة لا يوجد ما يشير إلى حل سياسي".
تونس- سبوتنيك. وقال الهباش، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد شيء في الأفق بشأن حل سياسي... المشكلة في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية لم تقرر وقف العدوان... والعدوان لم يبدأ إلا بقرار أمريكي، وسيتوقف بقرار أمريكي".

وأضاف: "الولايات المتحدة لم تستمع إلى صوت العقل والمنطق ومستمرة في دعم العدوان الإسرائيلي ومنحه المزيد من الوقت لتنفيذ مخططاته".

وتابع: "واشنطن لا تحترم القوانين الدولية ولا القيم والمبادئ، ولكنها تفهم لغة القوة والمصالح، والمجموعة العربية والإسلامية لم تخاطب الولايات المتحدة باللغة التي تفهمها، لا بلغة القوة ولا المصالح".

وأشار إلى أن "إسرائيل تريد الآن أن تحسم حربها مع الشعب الفلسطيني من خلال الدمار والقتل والإرهاب".

وأضاف أن "أكثر من 70 بالمئة من المباني في قطاع غزة مدمرة. البنية التحتية مدمرة بالكامل، لا مدارس لا تعليم لا صحة، لا مساجد لا كنائس، ولا جسور، والوضع في القطاع كارثي".
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
"أونروا": 90 % من سكان غزة تعرضوا لـ"التهجير القسري"
14:02 GMT
ويتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث التنسيق المشترك بشأن موضوع الحرب على قطاع غزة.
في السياق، ذكرت مصادر مصرية لقناة "الشرق"، أن "مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو12:57 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала