https://sputnikarabic.ae/20240107/بلينكن-نرفض-التصريحات-الصادرة-من-بعض-المسؤولين-في-إسرائيل-بشأن-تهجير-سكان-غزة-1084787613.html
بلينكن: نرفض التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين في إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة
بلينكن: نرفض التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين في إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، رفض بلاده لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T18:20+0000
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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من الدوحة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح ونرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن إعادة توطين سكان غزة".وتابع بلينكن: "يجمعنا التزام بضمان عدم توسع النزاع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة".وأشار بلينكن إلى أن "هجمات "أنصار الله" أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وتعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية".وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية القطري: "يؤسفنا أنه رغم كافة الجهود طيلة 3 أشهر ما زالت الحرب في قطاع غزة مستمرة وبوتيرة متصاعدة".وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر، ضمن جولة في الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، يوم الجمعة الماضية، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تشمل أيضا اليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20231211/العاهل-الأردني-نرفض-أية-محاولات-للفصل-بين-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-1083994066.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
بلينكن: نرفض التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين في إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة
18:20 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 18:36 GMT 07.01.2024)
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، رفض بلاده لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من الدوحة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح ونرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن إعادة توطين سكان غزة".
وأضاف بلينكن: "90% من السكان في غزة يواجهون نقصا في الغذاء، ونناقش مع إسرائيل الحاجة لبذل كل ما يمكن لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا مدنيين".
وتابع بلينكن: "يجمعنا التزام بضمان عدم توسع النزاع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة".
11 ديسمبر 2023, 21:04 GMT
وأشار بلينكن إلى أن "هجمات "أنصار الله" أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وتعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية".
وأضاف بلينكن: "سنستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة لضمان التدفق الحر للتجارة".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية القطري: "يؤسفنا أنه رغم كافة الجهود طيلة 3 أشهر ما زالت الحرب في قطاع غزة مستمرة وبوتيرة متصاعدة".
وأضاف: "من المؤلم أننا وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها على صور الدمار والقتل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتحول الضحايا لمجرد أرقام".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي
إلى قطر، ضمن جولة في الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، يوم الجمعة الماضية، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تشمل أيضا اليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.