https://sputnikarabic.ae/20240107/بلينكن-نرفض-التصريحات-الصادرة-من-بعض-المسؤولين-في-إسرائيل-بشأن-تهجير-سكان-غزة-1084787613.html

بلينكن: نرفض التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين في إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة

بلينكن: نرفض التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين في إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، رفض بلاده لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T18:20+0000

2024-01-07T18:20+0000

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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من الدوحة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح ونرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن إعادة توطين سكان غزة".وتابع بلينكن: "يجمعنا التزام بضمان عدم توسع النزاع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة".وأشار بلينكن إلى أن "هجمات "أنصار الله" أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وتعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية".وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية القطري: "يؤسفنا أنه رغم كافة الجهود طيلة 3 أشهر ما زالت الحرب في قطاع غزة مستمرة وبوتيرة متصاعدة".وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر، ضمن جولة في الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، يوم الجمعة الماضية، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تشمل أيضا اليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20231211/العاهل-الأردني-نرفض-أية-محاولات-للفصل-بين-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-1083994066.html

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