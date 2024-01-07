https://sputnikarabic.ae/20240107/بوريل-يبحث-في-السعودية-الأوضاع-في-قطاع-غزة-والتصعيد-في-البحر-الأحمر-1084779413.html
بوريل يبحث في السعودية الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر
بوريل يبحث في السعودية الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر
يبدأ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، زيارة إلى السعودية، تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات في... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T13:17+0000
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ووفقا لبيان دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، فإن "بوريل يزور السعودية، خلال يومي 7 و8 يناير(كانون الثاني الجاري)".وخلال الزيارة سيلتقي بوريل مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.وستطرق المباحثات لجميع جوانب الوضع في قطاع غزة، وتأثيره على المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد المثير للقلق في البحر الأحمر.كما ستُتاح لبوريل أيضا الفرصة لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات الإقليمية مع المسؤولين السعوديين، في إطار شراكة الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.وكان بوريل قد وصل إلى لبنان، أمس السبت، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي حذر خلال اللقاء من خطورة اتساع نطاق التصعيد في جنوب لبنان مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه قد يجر المنطقة إلى "تفجير شامل".وكتب بوريل في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن "الوضع في جنوب لبنان وتأثير الحرب في غزة والوضع في سوريا، كانوا محور النقاشات مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي".وأكد أنه "اتفق مع ميقاتي على العمل معًا من خلال الدبلوماسية باتجاه خفض التصعيد وتحقيق استقرار طويل الأمد، وهو ما يصب في مصلحة الجميع".
https://sputnikarabic.ae/20240103/بوريل-لن-يتوصل-طرفا-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-لحل-دون-تدخل-أطراف-خارجية-1084679635.html
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السعودية, أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
السعودية, أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوريل يبحث في السعودية الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر
13:17 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 07.01.2024)
يبدأ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، زيارة إلى السعودية، تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر.
ووفقا لبيان
دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، فإن "بوريل يزور السعودية، خلال يومي 7 و8 يناير(كانون الثاني الجاري)".
وخلال الزيارة سيلتقي بوريل مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وستطرق المباحثات لجميع جوانب الوضع في قطاع غزة
، وتأثيره على المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد المثير للقلق في البحر الأحمر.
كما ستُتاح لبوريل أيضا الفرصة لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات الإقليمية مع المسؤولين السعوديين، في إطار شراكة الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.
وكان بوريل قد وصل إلى لبنان، أمس السبت، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي حذر خلال اللقاء من خطورة اتساع نطاق التصعيد في جنوب لبنان مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه قد يجر المنطقة إلى "تفجير شامل
".
وكتب بوريل في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن "الوضع في جنوب لبنان وتأثير الحرب في غزة والوضع في سوريا، كانوا محور النقاشات مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي".
وأكد أنه "اتفق مع ميقاتي على العمل معًا من خلال الدبلوماسية باتجاه خفض التصعيد وتحقيق استقرار طويل الأمد، وهو ما يصب في مصلحة الجميع".