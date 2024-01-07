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https://sputnikarabic.ae/20240107/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-عشرات-القتلى-والجرحى-خلال-قصف-إسرائيلي-على-غزة--1084769635.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. عشرات القتلى والجرحى خلال قصف إسرائيلي على غزة
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. عشرات القتلى والجرحى خلال قصف إسرائيلي على غزة
قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء أمس السبت، خلال قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T01:32+0000
2024-01-07T01:32+0000
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. عشرات القتلى والجرحى خلال قصف إسرائيلي على غزة

01:32 GMT 07.01.2024
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قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء أمس السبت، خلال قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى، ومدينة خان يونس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب الوكالة ، فإن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية استهدفت تجمعا للفلسطينيين قرب مفترق السرايا بمدينة غزة، ما أدى لمقتل 10 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح.
وأضافت أنه تم نقل ثلاثة قتلى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة خطاب غرب مخيم النصيرات.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
وكالة: مقتل نحو 16 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في خان يونس ومخيم المغازي
00:25 GMT
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول/ 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 22 ألف قتيل وما يزيد عن 58 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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02:18 GMT 07.01.2024
02:16 GMT 07.01.2024
إعلام فلسطيني: دوي انفجارات وسط مدينة جنين بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي
02:16 GMT 07.01.2024
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
وكالة: مقتل نحو 16 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في خان يونس ومخيم المغازي
00:25 GMT
01:39 GMT 07.01.2024
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