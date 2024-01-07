https://sputnikarabic.ae/20240107/جنرال-أوكراني-يسلط-الضوء-على-ضربة-روسية-أجهضت-مشروعا-صاروخيا-لنظام-كييف--1084784138.html

جنرال أوكراني يسلط الضوء على ضربة روسية أجهضت مشروعا صاروخيا لنظام كييف

جنرال أوكراني يسلط الضوء على ضربة روسية أجهضت مشروعا صاروخيا لنظام كييف

صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن أوكرانيا فقدت شركات كان من الممكن أن تنتج أقوى الصواريخ في البلاد، نتيجة لضربة صاروخية... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T15:09+0000

2024-01-07T15:09+0000

2024-01-07T15:09+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065409512_0:92:2594:1551_1920x0_80_0_0_3e357160bcfeac546bd8d766a36241b4.jpg

وقال كريفونوس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "حكومتنا تسرّب بيانات (على الإنترنت) حول مؤسسات كانت قادرة على إنتاج أسلحة قوية، هذه المؤسسات تعاني من أضرار جسيمة، ولا أحد مسؤول عن ذلك".وأوضح كريفونوس أن المسؤولين في كييف لا يحلمون إلا بالفوز في الانتخابات والبقاء في مكاتبهم.وتساءل كريفونوس: "أي نوع من النصر في الحرب يمكن أن نتحدث عنه؟".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240107/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يكشف-تدمير-روسيا-لنظام-كييف-بمستوى-جديد-1084779088.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا