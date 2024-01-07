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https://sputnikarabic.ae/20240107/جنرال-أوكراني-يسلط-الضوء-على-ضربة-روسية-أجهضت-مشروعا-صاروخيا-لنظام-كييف--1084784138.html
جنرال أوكراني يسلط الضوء على ضربة روسية أجهضت مشروعا صاروخيا لنظام كييف
جنرال أوكراني يسلط الضوء على ضربة روسية أجهضت مشروعا صاروخيا لنظام كييف
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن أوكرانيا فقدت شركات كان من الممكن أن تنتج أقوى الصواريخ في البلاد، نتيجة لضربة صاروخية... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T15:09+0000
2024-01-07T15:09+0000
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وقال كريفونوس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "حكومتنا تسرّب بيانات (على الإنترنت) حول مؤسسات كانت قادرة على إنتاج أسلحة قوية، هذه المؤسسات تعاني من أضرار جسيمة، ولا أحد مسؤول عن ذلك".وأوضح كريفونوس أن المسؤولين في كييف لا يحلمون إلا بالفوز في الانتخابات والبقاء في مكاتبهم.وتساءل كريفونوس: "أي نوع من النصر في الحرب يمكن أن نتحدث عنه؟".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240107/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يكشف-تدمير-روسيا-لنظام-كييف-بمستوى-جديد-1084779088.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

جنرال أوكراني يسلط الضوء على ضربة روسية أجهضت مشروعا صاروخيا لنظام كييف

15:09 GMT 07.01.2024
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن أوكرانيا فقدت شركات كان من الممكن أن تنتج أقوى الصواريخ في البلاد، نتيجة لضربة صاروخية شنتها قوات الفضاء الروسية.
وقال كريفونوس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "حكومتنا تسرّب بيانات (على الإنترنت) حول مؤسسات كانت قادرة على إنتاج أسلحة قوية، هذه المؤسسات تعاني من أضرار جسيمة، ولا أحد مسؤول عن ذلك".
وأوضح كريفونوس أن المسؤولين في كييف لا يحلمون إلا بالفوز في الانتخابات والبقاء في مكاتبهم.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
ضابط مخابرات أمريكي سابق يكشف تدمير روسيا لنظام كييف "بمستوى جديد"
12:54 GMT
وتساءل كريفونوس: "أي نوع من النصر في الحرب يمكن أن نتحدث عنه؟".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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