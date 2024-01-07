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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/جنرال-فرنسي-سابق-الدعم-المقدم-من-بوتين-للجيش-كفيل-بإلحاق-الهزيمة-بنظام-كييف-قريبا-1084778957.html
جنرال فرنسي سابق: الدعم المقدم من بوتين للجيش كفيل بإلحاق هزيمة وشيكة بنظام كييف
جنرال فرنسي سابق: الدعم المقدم من بوتين للجيش كفيل بإلحاق هزيمة وشيكة بنظام كييف
أفاد الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية، جان بول بالوميرو، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز الجيش بشكل كبير، وبالتالي فإن روسيا قد تهزم أوكرانيا هذا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T12:57+0000
2024-01-07T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأجاب بالوميرو عن سؤال حول احتمال خسارة أوكرانيا في عام 2024: "نعم، يمكن ذلك. لم تكن تصريحات الجنرالات الأوكرانيين مفاجئة".وأشار بالوميرو إلى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين رفع الميزانية العسكرية إلى مستويات عالية للغاية، ووضع البلاد على المسار العسكري. وفيما يتعلق بالتعبئة، قام أيضًا بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بشكل كبير وتعزيز الصناعة العسكرية".وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240106/صحيفة-يدرك-الساسة-الأمريكيون-أنه-من-أجل-السلام-لا-بد-من-تقسيم-أوكرانيا-1084758978.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال فرنسي سابق: الدعم المقدم من بوتين للجيش كفيل بإلحاق هزيمة وشيكة بنظام كييف

12:57 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 07.01.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أفاد الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية، جان بول بالوميرو، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز الجيش بشكل كبير، وبالتالي فإن روسيا قد تهزم أوكرانيا هذا العام.
وأجاب بالوميرو عن سؤال حول احتمال خسارة أوكرانيا في عام 2024: "نعم، يمكن ذلك. لم تكن تصريحات الجنرالات الأوكرانيين مفاجئة".

ووفقا للجنرال، من حيث القوة العسكرية، فإن روسيا الآن "في صعود"، والفجوة بين الجيشين الروسي والأوكراني مستمرة في الاتساع.

وأشار بالوميرو إلى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين رفع الميزانية العسكرية إلى مستويات عالية للغاية، ووضع البلاد على المسار العسكري. وفيما يتعلق بالتعبئة، قام أيضًا بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بشكل كبير وتعزيز الصناعة العسكرية".

ووفقا له، فإن أوكرانيا، على العكس من ذلك، تواجه استحالة تجديد مواردها التقنية والبشرية. ويضاف إلى ذلك غياب "الدعم الفعال" من الغرب في "اللحظة الأكثر أهمية".

علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الساسة الأمريكيون يدركون أنه من أجل السلام لا بد من تقسيم أوكرانيا
أمس, 16:29 GMT
وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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