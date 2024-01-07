جنرال فرنسي سابق: الدعم المقدم من بوتين للجيش كفيل بإلحاق هزيمة وشيكة بنظام كييف
12:57 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 07.01.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentiev/
تابعنا عبر
أفاد الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية، جان بول بالوميرو، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز الجيش بشكل كبير، وبالتالي فإن روسيا قد تهزم أوكرانيا هذا العام.
وأجاب بالوميرو عن سؤال حول احتمال خسارة أوكرانيا في عام 2024: "نعم، يمكن ذلك. لم تكن تصريحات الجنرالات الأوكرانيين مفاجئة".
ووفقا للجنرال، من حيث القوة العسكرية، فإن روسيا الآن "في صعود"، والفجوة بين الجيشين الروسي والأوكراني مستمرة في الاتساع.
وأشار بالوميرو إلى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين رفع الميزانية العسكرية إلى مستويات عالية للغاية، ووضع البلاد على المسار العسكري. وفيما يتعلق بالتعبئة، قام أيضًا بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بشكل كبير وتعزيز الصناعة العسكرية".
ووفقا له، فإن أوكرانيا، على العكس من ذلك، تواجه استحالة تجديد مواردها التقنية والبشرية. ويضاف إلى ذلك غياب "الدعم الفعال" من الغرب في "اللحظة الأكثر أهمية".
وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.