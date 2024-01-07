https://sputnikarabic.ae/20240107/جنرال-فرنسي-سابق-الدعم-المقدم-من-بوتين-للجيش-كفيل-بإلحاق-الهزيمة-بنظام-كييف-قريبا-1084778957.html

جنرال فرنسي سابق: الدعم المقدم من بوتين للجيش كفيل بإلحاق هزيمة وشيكة بنظام كييف

جنرال فرنسي سابق: الدعم المقدم من بوتين للجيش كفيل بإلحاق هزيمة وشيكة بنظام كييف

أفاد الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية، جان بول بالوميرو، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز الجيش بشكل كبير، وبالتالي فإن روسيا قد تهزم أوكرانيا هذا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T12:57+0000

2024-01-07T12:57+0000

2024-01-07T13:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأجاب بالوميرو عن سؤال حول احتمال خسارة أوكرانيا في عام 2024: "نعم، يمكن ذلك. لم تكن تصريحات الجنرالات الأوكرانيين مفاجئة".وأشار بالوميرو إلى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين رفع الميزانية العسكرية إلى مستويات عالية للغاية، ووضع البلاد على المسار العسكري. وفيما يتعلق بالتعبئة، قام أيضًا بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بشكل كبير وتعزيز الصناعة العسكرية".وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240106/صحيفة-يدرك-الساسة-الأمريكيون-أنه-من-أجل-السلام-لا-بد-من-تقسيم-أوكرانيا-1084758978.html

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