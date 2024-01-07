https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-روسيا-تفوز-بـالسباق-العالمي-في-القطب-الشمالي-1084784566.html

خبير: روسيا تفوز بـ"السباق العالمي" في القطب الشمالي

خبير: روسيا تفوز بـ"السباق العالمي" في القطب الشمالي

أفاد ديفيد أفير، الخبير المتخصص بالشؤون الروسية، بأن الغرب يواجه تحديات كبيرة في "حرب عالمية جديدة" تشتعل في القطب الشمالي، وروسيا تنتصر بالفعل بفضل تكنولوجيا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T15:43+0000

2024-01-07T15:43+0000

2024-01-07T15:43+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101411/04/1014110439_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b71b958d9cae3a279642476bbdead908.jpg

وقال أفير لصحيفة بريطانية:"بينما يواجه الغرب العديد من التحديات في تأكيد مصالحه في أقصى الشمال، وضعت روسيا نفسها استراتيجيًا في طليعة السباق من أجل الهيمنة في القطب الشمالي".وأشار أفير إلى أنه في "الحرب العالمية" المستمرة من أجل السيطرة على القطب الشمالي وموارده الطبيعية وطرق التجارة، تنتصر روسيا بالفعل، حيث تمتلك أكبر أسطول حديث في العالم.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن روسيا استثمرت "مبالغ ضخمة من المال" في تطوير البنية التحتية العسكرية في الدائرة القطبية الشمالية منذ عام 2014.واشتكى المحلل الحالي لمركز "سيفيتاس"، روب كلارك، من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني: "نحن بحاجة إلى الاعتراف بالتهديد الذي تشكله الهيمنة الروسية في القطب الشمالي، فبينما تتجه كل الأنظار نحو أوكرانيا، تقوم روسيا باختبار جيل جديد من الغواصات النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في القطب الشمالي وتزيد من وجودها في المنطقة".وميزة أخرى لروسيا في المنطقة، يدعوها أفير إلى السيطرة على الطرق البحرية الشمالية، والتي، حسب قوله، يمكن أن تصبح طريقًا جديدًا للتجارة الدولية.وفقا لأفير، فإنه في هذا الصدد يتعين على السفن الأجنبية أن تطلب الإذن بالتنقل في هذه المياه من روسيا، وتساعدها كاسحات الجليد الروسية على طول الطريق.بدوره، أوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن الغرب يزيد من وجوده العسكري في خطوط العرض العليا للقطب الشمالي ويطور البنية التحتية العسكرية. وفي الوقت نفسه، لم تنشر روسيا قواتها هناك لاستعراض القوة، بل لضمان أمن التنمية الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك الملاحة في مياه طريق بحر الشمال وتنفيذ مشاريع في مجال التنقيب وإنتاج النفط والغاز. بدوره، أشار السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورشونوف، إلى أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير الوقائية.

https://sputnikarabic.ae/20231215/علماء-روس-يصممون-آلات-إنتاج-سريعة-لصنع-كاسحات-الجليد-1084126712.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم