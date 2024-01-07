https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-سابق-في-سي-أي-إيه-يكشف-عن-استسلام-شامل-للقوات-الأوكرانية-1084778095.html
خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية
خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية
خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T11:54+0000
2024-01-07T11:54+0000
2024-01-07T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty": "أي نوع من المفاوضات؟ لن تكون هناك مفاوضات. سيكون هناك استسلام غير مشروط… الجيش الروسي يضرب الجيش الأوكراني من أجل تدمير الجيش الأوكراني، وهذا سيؤدي إلى انهيار نظام زيلينسكي".وأضاف ريتر: "لماذا تتفاوض مع نظام تحاول تدميره، وقد نجحت في ذلك؟ لذا، لا، من وجهة نظري، لن تكون هناك مفاوضات. ستنتهي هذه الحرب عندما تهزم روسيا القوات المسلحة الأوكرانية، ويقول الأوكرانيون ذلك إنهم يستسلمون ويستسلمون دون قيد أو شرط".وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. في نهاية ديسمبر، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240107/إعلام-زيلينسكي-منهك-وضعيف-للغاية-في-تحقيق-النصر-1084772496.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية
خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty": "أي نوع من المفاوضات؟ لن تكون هناك مفاوضات. سيكون هناك استسلام غير مشروط… الجيش الروسي يضرب الجيش الأوكراني من أجل تدمير الجيش الأوكراني، وهذا سيؤدي إلى انهيار نظام زيلينسكي".
ووفقا له، قامت أوكرانيا بعدة محاولات لإنهاء الصراع، لكنهم رفضوا ذلك في كل مرة. الآن لن تنتظر القيادة الأوكرانية سوى نتيجة واحدة للأعمال العدائية.
وأضاف ريتر: "لماذا تتفاوض مع نظام تحاول تدميره، وقد نجحت في ذلك؟ لذا، لا، من وجهة نظري، لن تكون هناك مفاوضات. ستنتهي هذه الحرب عندما تهزم روسيا القوات المسلحة الأوكرانية، ويقول الأوكرانيون ذلك إنهم يستسلمون ويستسلمون دون قيد أو شرط".
وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. في نهاية ديسمبر، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.