https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-سابق-في-سي-أي-إيه-يكشف-عن-استسلام-شامل-للقوات-الأوكرانية-1084778095.html

خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية

خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية

خبير سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "استسلام شامل" للقوات الأوكرانية 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T11:54+0000

2024-01-07T11:54+0000

2024-01-07T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty": "أي نوع من المفاوضات؟ لن تكون هناك مفاوضات. سيكون هناك استسلام غير مشروط… الجيش الروسي يضرب الجيش الأوكراني من أجل تدمير الجيش الأوكراني، وهذا سيؤدي إلى انهيار نظام زيلينسكي".وأضاف ريتر: "لماذا تتفاوض مع نظام تحاول تدميره، وقد نجحت في ذلك؟ لذا، لا، من وجهة نظري، لن تكون هناك مفاوضات. ستنتهي هذه الحرب عندما تهزم روسيا القوات المسلحة الأوكرانية، ويقول الأوكرانيون ذلك إنهم يستسلمون ويستسلمون دون قيد أو شرط".وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. في نهاية ديسمبر، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240107/إعلام-زيلينسكي-منهك-وضعيف-للغاية-في-تحقيق-النصر-1084772496.html

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